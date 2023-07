Agropoli, al Parco Bonifacio un’area fitness | VIDEO

Non solo spazi verdi e giostrine per bambini presso l’area del parco pubblico Bonifacio in via Taverne ad Agropoli. Prossimamente sarà possibile usufruire di un’area fitness. Una novità importante per gli amanti dello sport en plein air. Il Parco rappresenta un polmone verde nel centro cittadino e ora si presenta con un nuovo aspetto che risponde alle esigenze dei suoi fruitori grazie agli interventi di restyling programmati negli anni scorsi e completati nelle scorse settimane.

I lavori al Parco Bonifacio

I lavori di riqualificazione hanno riguardato diversi aspetti del Parco. È stata effettuata una completa rivisitazione dell’arredo, con l’intento di rendere l’ambiente più accogliente e funzionale. Gli impianti idrico ed elettrico sono stati completamente rinnovati, assicurando un servizio efficiente e sicuro per gli utenti. Inoltre, è stata effettuata la sostituzione degli alberi non autoctoni con specie vegetali native, più adatte al contesto ambientale.

Le novità

Ora una novità ulteriore con l’attivazione dell’area fitness per tutti gli amanti dello sport all’aria aperta.