Agropoli, “Agostino e Rita: un intreccio di fede”. Tutto pronto per la presentazione del libro/fumetto

Venerdì 20 dicembre 2024 presso la Chiesa “Madonna delle Grazie” ad Agropoli si terrà la presentazione del libro “Agostino e Rita: un intreccio di fede” di Luisa Cantalupo, edizioni “Il Saggio”.

Il libro

Un libro-fumetto che racconta in maniera diversa dal solito la vita di due grandi figure: il grande vescovo di Ippona e fonte di ispirazione per tanti filosofi, Agostino, e la santa dei casi impossibili, Santa Rita, molto venerata e pregata in tutto il mondo.

Gli interventi

La serata avrà inizio con i saluti del sindaco di Agropoli, Dr. Roberto Mutalipassi, dell’assessore al Turismo, Dr. Roberto Apicella, e del direttore de “Il Saggio”, Cav. Giuseppe Barra. Interverranno poi Dom Michele Petruzzelli, padre Abate della Badia di Cava de’Tirreni, Don Bruno Lancuba, parroco della Chiesa “Madonna delle Grazie”, e Luisa Cantalupo, autrice del libro-fumetto. In collegamento online invece parlerà Suor M.Lucia Solera, madre superiora del Monastero agostiniano di Rossano-Calabro.

Alcuni testi inoltre sui due protagonisti del libro avranno l’onore di essere declamati dall’attore Enrico Giuliano. A moderare la serata sarà il prof. Michele Cicatelli, giornalista e redattore de “Il Saggio”. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare!