Agropoli, aggredisce fisicamente la moglie per futili motivi: 51enne nei guai

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli il 29 giugno hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “dell’allontanamento dalla casa familiare”.

L’ordinanza è stata emessa su richiesta della Procura di Vallo della Lucania , dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 51enne di Agropoli.

L’uomo indagato per “lesioni personali” nei riguardi della moglie, avrebbe aggredito, fisicamente, la donna per futili motivi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.