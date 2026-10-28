Agropoli, accoglienza e inclusione: la tavola rotonda sui migranti

Il prossimo 6 novembre, alle ore 18.30, la sala polifunzionale “San Giovanni Paolo II” dell’Oratorio parrocchiale Santa Maria delle Grazie ad Agropoli ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Anche uno solo di questi bambini”. L’incontro si tiene in occasione della 112ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

L’iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania

L’evento è promosso dalla Diocesi di Vallo della Lucania attraverso gli Uffici della Pastorale dei migranti, della Pastorale sociale e del lavoro e della Caritas diocesana. L’appuntamento rappresenterà un’importante occasione di confronto, con il contributo di diversi testimoni e addetti ai lavori, focalizzata sulle azioni concrete da attivare sul territorio cilentano per rispondere alle esigenze di accoglienza e integrazione che interessano le comunità locali.

L’intervento del Vescovo e le sinergie territoriali

A concludere i lavori sarà il Vescovo di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa. La sua presenza intende ribadire la centralità dell’azione pastorale all’interno del tessuto sociale locale, fondamentale per sviluppare sinergie istituzionali e promuovere un’autentica cultura dell’accoglienza.