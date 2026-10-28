Attualità

Agropoli, accoglienza e inclusione: la tavola rotonda sui migranti

Il 6 novembre ad Agropoli si terrà la tavola rotonda "Anche uno solo di questi bambini" per la 112ª Giornata del Migrante. Riflessioni e testimonianze

Di:
Ernesto Rocco
Migranti

Il prossimo 6 novembre, alle ore 18.30, la sala polifunzionale “San Giovanni Paolo II” dell’Oratorio parrocchiale Santa Maria delle Grazie ad Agropoli ospiterà la tavola rotonda dal titolo “Anche uno solo di questi bambini”. L’incontro si tiene in occasione della 112ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.

L’iniziativa promossa dalla Diocesi di Vallo della Lucania

L’evento è promosso dalla Diocesi di Vallo della Lucania attraverso gli Uffici della Pastorale dei migranti, della Pastorale sociale e del lavoro e della Caritas diocesana. L’appuntamento rappresenterà un’importante occasione di confronto, con il contributo di diversi testimoni e addetti ai lavori, focalizzata sulle azioni concrete da attivare sul territorio cilentano per rispondere alle esigenze di accoglienza e integrazione che interessano le comunità locali.

Leggi anche:

Caso Vessicchio-Firenze: il Comune ritira la querela dopo gli insulti del 2022
Diffamazione alla Lega Serie A: condannato il blogger agropolese Sergio Vessicchio
Agropoli: il XVIII Concorso “Alfonso Gatto” celebra la poesia e i giovani

L’intervento del Vescovo e le sinergie territoriali

A concludere i lavori sarà il Vescovo di Vallo della Lucania, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa. La sua presenza intende ribadire la centralità dell’azione pastorale all’interno del tessuto sociale locale, fondamentale per sviluppare sinergie istituzionali e promuovere un’autentica cultura dell’accoglienza.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.