Agropoli: 19 anni fa moriva Don Armando Borrelli, il parroco rimasto nel cuore di tanti agropolesi

Ricorre oggi, 7 settembre, l’anniversario della morte di Don Armando Borrelli, parroco di Agropoli dal 1968 al 1999, scomparso, nella serata di mercoledì 7 settembre 2005, dopo una lunga malattia.

Chi era Don Armando Borrelli

Più di tre decenni che lo hanno portato nei cuori dei fedeli agropolesi. La sua era una figura mite, discreta, ma molto presente nella vita del centro cilentano e lui stesso si definiva un soldato semplice della fede. Era facile incontrarlo e chiacchierare con lui nei pressi del ristorante di famiglia in pieno centro di Agropoli.

Edificante esempio di squisita bontà, così lo definì il Vescovo Favale durante l’omelia nel giorno dei suoi funerali. Don Armando Borrelli aveva 77 anni, Monsignore di nomina papale, titolare della parrocchia di S.Maria delle Grazie. Era stato docente di greco e latino, oltre che di lettere e filosofia.

Particolarmente importante è stata la sua opera e il suo impegno per il rifacimento e la ristrutturazione della Chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie, in piazza della Repubblica, che fu terminata ad inizio anni novanta, così come la costruzione della Chiesa di S.Antonio a Muoio.