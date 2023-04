“Agnone Cilento in festa”: dopo il successo di pasquetta, torna l’appuntamento con il divertimento

Agnone Cilento replica e, dopo il successo arrivato con la quinta edizione di “PasquettArt”, torna in piazza il 23 aprile, organizzando “Agnone Cilento in festa”.

Commercianti e operatori turistici insieme per regalare, a piccoli e grandi, una lunga giornata all’insegna del divertimento. Apertura degli eventi ore 16:30.

“Agnone Cilento in festa”

Nello splendido lungomare di Agnone Cilento, è incominciato il lungo calendario di eventi che caratterizzeranno l’intera stagione primavera-estate del paese. Dopo il sold-out raggiunto con la quinta edizione di “PasquettArt”, non ci si vuole più fermare e, il 23 aprile, si bissa con “Agnone Cilento in festa”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Montecorice e realizzata in sinergia con la Pro Loco di Ortodonico, insieme ai commercianti e agli operatori turistici della zona, vedrà andare in scena una splendida giornata pensata per tutte le famiglie.

Infatti, se per i più piccoli ci sarà modo di giocare e stare insieme con gli artisti di strada, la body dance e tanta animazione, per i più grandi, non mancheranno ampi spazi destinati all’artigianato e all’enogastronomia locale. Il tutto, sarà accompagnato dalla musica live con Selene e Vincenzo che faranno da cornice alla splendida vista sul mare, fino ed oltre il tramonto.

Il successo di “PasquettArt”

Appuntamento fisso delle festività pasquali ad Agnone Cilento, quest’anno, “PasquettArt”, giunta alla sua quinta edizione, ha avuto un ottimo riscontro in termini di pubblico. Grazie al grande lavoro corale svolto, le idee non sono mancate e gli appuntamenti in programma sono stati molteplici.

Turisti e gente del posto, insieme ai loro bambini, hanno potuto partecipare all’originale “Tombola di pasquetta”, e alla divertente “Caccia all’uovo”. Apprezzata novità, è stata l’iniziativa “Indossa l’arte”, dove le opere, dei più famosi artisti, sono “evase” dalle loro tradizionali cornici, per essere indossate dai tanti partecipanti presenti.