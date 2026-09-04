Agnone Cilento celebra Walter Melchionda, attore della soap Rai, “Un posto al Sole”: nasce la panchina d’arte

Agnone Cilento si prepara ad accogliere un nuovo simbolo di identità culturale e attrazione turistica. Domani, sabato 5 settembre, alle ore 18:00, sul lungomare agnonese verrà svelata un’opera pittorica interamente dedicata a Walter Melchionda, l’attore campano reso celebre dal ruolo del vigile Luigi Cotugno nella soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”. L’iniziativa, ideata dalla professoressa di Lettere, scrittrice e giornalista Antonietta Lembo, trasforma la classica seduta urbana in un’opera d’arte visiva capace di unire la popolarità della televisione alla promozione del territorio cilentano.

Un omaggio al vigile Cotugno di “Un posto al sole”

Sarà lo stesso Walter Melchionda ad inaugurare la struttura a lui intitolata. Originario di Castelluccio Cosentino (frazione di Sicignano degli Alburni), l’attore vanta un percorso artistico eclettico che spazia dalla musica al teatro, fino ai grandi successi del piccolo schermo al fianco di volti noti come Nino Frassica e Gigi Sabani.

Entrato da anni nel cast fisso di “Un posto al sole”, la soap opera più longeva della televisione italiana, Melchionda ha conquistato il pubblico grazie a un’interpretazione iconica: il suo vigile Cotugno, noto per l’innata comicità e le divertenti sfumature di avarizia, è diventato negli anni uno dei personaggi più iconici della narrazione partenopea targata Rai.

Il progetto artistico di Antonietta Lembo per il Cilento

L’installazione non rappresenta soltanto un riconoscimento alla carriera dell’attore, ma si configura come una precisa scelta di riqualificazione e valorizzazione turistica. Il progetto firmato da Antonietta Lembo prosegue infatti il percorso di arredo urbano creativo già avviato con successo sul litorale agnonese.

L’opera dedicata a Melchionda rappresenta infatti la seconda tappa di un itinerario artistico aperto sul mare. In precedenza, la comunità locale e i visitatori avevano accolto la celebre “Panchina dell’Abbraccio”, ispirata al brano “Abbracciame” del cantautore Andrea Sannino, che aveva preso parte personalmente al taglio del nastro. Con questo nuovo tassello, la passeggiata costiera si arricchisce di un punto d’interesse che fonde l’estetica del paesaggio con la cultura popolare campana.

Al via la settima edizione di “Abbascii ‘a marina”

Il taglio del nastro della panchina d’autore farà da apripista ufficiale ad uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva locale: l’evento enogastronomico e musicale “Abbascii ‘a marina”.

Giunta con successo alla sua settima edizione, la manifestazione è stata ideata e curata dalla professoressa Annamaria Milo insieme ad Adele Malzone. L’inaugurazione della panchina d’arte alle 18:00 segnerà l’avvio di un percorso sensoriale tra i sapori tradizionali, le note della musica dal vivo e le bellezze paesaggistiche del borgo marinaro.