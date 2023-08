Aggressione al San Luca di Vallo della Lucania: “Tu non sai chi sono io!”

“Tu non sai chi sono io!”. Sarebbero queste, più o meno, le parole che un uomo avrebbe pronunciato all’indirizzo del personale infermieristico dell’ospedale di Vallo della Lucania, sferrando inoltre un pugno all’indirizzo di uno degli intervenuti. A denunciare il caso è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che da anni è al fianco di medici, infermieri, autisti soccorritori e Oss.

I fatti raccontati avrebbero quale scenario l’ospedale “San Luca”.

La dinamica dei fatti

Così dall’associazione descrivono l’accaduto: «Sono le 14 circa quando al Pronto soccorso arriva la solita auto clacsonando, gli infermieri in turno si precipitano fuori a prelevare la paziente dal veicolo, aprono lo sportello e prendono la signora sotto le braccia per estricarla dalla autovettura, il figlio della paziente, ritenendo che l’infermiere stesse strattonando la donna, gli sferra un pugno esclamando:” tu non sai chi sono io!”».

Sembrerebbe che solo il tempestivo intervento della guardia giurata abbia evitato il peggio.

L’aggressore

Secondo quanto raccontato dall’associazione, l’aggressore è un politico locale molto conosciuto a Vallo della Lucania, per questo motivo avrebbe pronunciato la frase alla fine della aggressione.

«Invitiamo l’ASL Salerno a prendere i dovuti provvedimenti verso questo individuo del quale si conoscono benissimo le generalità». Questa la richiesta dell’associazione.