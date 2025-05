Aggressione a coniugi sul Lungoirno di Salerno: indagini in corso

Una coppia di coniugi è stata aggredita con un coltello nella serata di ieri in piazza Scozia, sul Lungoirno di Salerno. Entrambi hanno riportato ferite non gravi e sono stati trasportati all’ospedale Ruggi.

Aggressione

L’aggressione si è verificata intorno alle ore 20:30, quando un uomo ha colpito la coppia con un’arma da taglio. Il marito ha riportato diverse ferite al volto, mentre la moglie è stata colpita alla gamba destra. Nonostante le ferite, le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia della sezione Volanti, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’aggressione. Sono in corso indagini, basate anche sulle dichiarazioni rese dalle vittime, per identificare l’aggressore e chiarire il movente. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità dell’aggressore o sulle possibili cause dell’atto violento.