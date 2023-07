Aggiudicato il servizio di bar-ristoro del Centro Visite Trentova-Tresino

Il Comune di Agropoli ha valutato due istanze per il servizio di bar-ristoro del Centro Visite Trentova – Tresino. Solo una delle due proposte è risultata conforme alle regole stabilite nell’avviso di manifestazione di interesse. L’altra ditta, non conforme, è stata esclusa dalla valutazione. La ditta individuale, con sede legale a Venezia, si è aggiudicata la concessione del servizio di bar-ristoro. La sua offerta prevede un canone annuo di 10.800 euro, al netto dell’Iva. Attualmente, sono in corso le verifiche necessarie per accertare il possesso dei requisiti richiesti, inclusi il casellario giudiziario e altri documenti.

La concessione: qui tutti i dettagli

La concessione riguarda principalmente il servizio di bar-ristoro, che comprende la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Centro Visite Trentova – Tresino. Il Centro Visite si trova nelle vicinanze della rinomata baia di Trentova. Inoltre, la ditta vincitrice sarà responsabile della pulizia e della manutenzione ordinaria degli spazi aperti al pubblico, dei bagni pubblici e dell’allestimento del bar-ristoro e dell’area ad esso destinata L’obiettivo principale del bando di gara era acquisire proposte innovative per la gestione e l’utilizzo degli spazi sopra citati. L’idea era creare un punto di incontro e ritrovo di alta qualità per soddisfare le esigenze dei turisti, degli appassionati di sport all’aria aperta e degli utenti del Centro Visite.

La durata e il canone

La concessione ha una durata iniziale di tre anni, con la possibilità di rinnovarla per un altro anno. Il canone annuale di base, stabilito all’asta, ammontava a 6.000 euro oltre Iva, da pagare anticipatamente. Trentova è una delle zone turistiche più amate di Agropoli. La sua bellezza e la sua posizione vicino alla baia di omonima attraggono numerosi visitatori, rendendo il Centro Visite un punto di riferimento per i turisti e gli amanti della natura e degli sport all’aperto.