Aggiornare il registro tumori: la richiesta dell’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano

Con una PEC dello scorso 25 Settembre 2023 al G.O.I. per la Tenuta del Registro Tumori e all’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie e Sicurezza Alimentare dell’Ente Provincia di Salerno, l’Associazione Schierarsi – Piazza Cilento e Vallo di Diano ha chiesto i dati aggiornati del Registro Tumori provinciale.

La posizione dell’associazione

“E’ davvero inverosimile e molto grave che da oltre un decennio non si conoscono i dati aggiornati del Registro Tumori di Salerno e provincia. La nostra azione è finalizzata a conoscere questi dati per meglio comprendere l’andamento e la percentuale di incidenza delle patologie tumorali sui territori oggetto della richiesta. Siamo persuasi che conoscere il numero, il tipo, le aree più colpite da questa terribile patologia siano elementi necessari per poter dare risposte sempre più puntuali e credibili a tutela dei cittadini, anche e soprattutto in termini di prevenzione. Restiamo in attesa di un pronto riscontro a questa nostra richiesta e informeremo i cittadini sugli sviluppi di questa nostra azione”.