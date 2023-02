Agevolazioni sulla TARI 2023: riduzione ed esenzione, requisiti e modalità per presentare istanza

Esenzione e riduzione della Tari 2023. Dal Comune di Salerno fanno sapere che i contribuenti potranno presentare le istanze di esenzione e riduzione dal 15 febbraio e fino al 30 giugno 2023.

Ecco le modalità per presentare istanza

Le istanze dovranno essere compilate e presentate tutta la documentazione che segnalino i requisiti e le condizioni previste dal regolamento comunale.

Potranno essere inoltrate tramite PEC all’indirizzo tari@pec.comune.salerno.it, presso i Patronati e i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) convenzionati con l’Ente oppure presso lo sportello al pubblico sito all’ingresso del Settore tributi-Via Giacomo Costa n.2 nei giorni martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 16:30.

I requisiti per usufruire della riduzione

Tutti gli occupanti dell’abitazione devono essere iscritti all’anagrafe del Comune di Salerno, purché siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi natura. L’ISEE non dovrà superare l’importo di € 8.265,00 o in alternativa l’indicatore della situazione patrimoniale non sia superiore a € 20.000,00.

Per quanto riguarda l’esenzione, il beneficiario dovrà essere titolare di pensione minima (sociale, vecchiaia, invalidità, reversibilità) in possesso di abitazione non di lusso, ed essere iscritti all’anagrafe del Comune di Salerno per l’intero anno precedente.

Inoltre, devono essere sprovvisti di redditi immobiliari e di qualsiasi natura, salvo in possesso di una quota inferiore al 50% di immobile di valore modico.

Ma cos’è la TARI?

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

Altre info utili

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici via mail all’indirizzo a.vaccaro@comune.salerno.it oppure ai numeri 089663614-089663611 martedì e giovedì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 16:30