Aeroporto Salerno: Volotea punta sul mercato internazionale, focus sulla Francia. Ecco le novità | VIDEO

Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, sposta l’attenzione dal mercato nazionale e conferma il proprio impegno nel potenziare la connettività internazionale di Salerno. A partire da luglio, la compagnia concentrerà la propria operatività sulle rotte internazionali, con un focus strategico sulla Francia, mercato che si è dimostrato più performante sia per la compagnia, sia in termini di turismo incoming, e quindi strategico per lo sviluppo economico del territorio campano.

Le novità

Nel dettaglio, per l’estate 2025, Volotea offrirà tre collegamenti diretti tra la Francia e l’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Prima novità della bella stagione è la rotta su Lione che, a partire dal 4 luglio, verrà operata due volte a settimana, il lunedì e il venerdì; la seconda nuova rotta proposta dalla compagnia aerea collegherà Salerno con Marsiglia. Annunciato lo scorso dicembre, il collegamento in esclusiva con la deliziosa città marittima nel sud della Francia sarà operato a partire dal prossimo 6 luglio ogni mercoledì e ogni domenica. Il martedì e il venerdì, invece, da Salerno si potrà raggiungere con volo diretto Nantes, una soluzione di viaggio che, oltre ad essere stata prolungata fino alla fine di ottobre 2025, si aggiunge alle quattro frequenze settimanali già disponibili da Napoli.

Volotea, che è stata la prima compagnia aerea a scommettere sull’aeroporto di Salerno, ha concepito questa nuova offerta per il Costa d’Amalfi con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la Campania e la Francia, e per facilitare l’arrivo dei viaggiatori francesi alla scoperta delle bellezze della Costiera Amalfitana, di Salerno e delle eccellenze del Sud Italia. Non solo: la Francia sarà centrale anche per il 2026, tanto che per il prossimo anno Volotea sta già studiando nuove opportunità verso questo mercato.

Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea,ha dichiarato: “La scelta di Volotea di spostare il focus dal mercato nazionale per concentrarsi sul mercato internazionale nasce dalla volontà di favorire il turismo incoming e generare un impatto economico positivo per la regione. I viaggiatori francesi rappresentano un segmento di mercato strategico che si è già rivelato più efficace sia per la compagnia che per il territorio, con un’elevata capacità di spesa e un forte interesse per le mete culturali e paesaggistiche italiane. Puntare sulle rotte internazionali, ci permette di intercettare una domanda turistica crescente e di contribuire in modo concreto allo sviluppo economico locale. Salerno ha un potenziale enorme e crediamo che il rafforzamento della connettività con la Francia possa offrire nuove opportunità al territorio, sia in termini di turismo che di valorizzazione delle eccellenze locali”.

Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC, ha commentato: “Siamo entusiasti dell’ampliamento dei collegamenti internazionali, grazie alla partnership con Volotea che si rivolge alla Francia, suo principale mercato di riferimento, storicamente affascinato dalle bellezze della provincia di Salerno. Per sviluppare pienamente il potenziale dello scalo e di tutto l’indotto, stiamo predisponendo, di concerto con le istituzioni locali, importanti iniziative di marketing territoriale volte a promuovere le meraviglie del Cilento, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità. Quest’area, ancora poco nota a livello internazionale, sarà protagonista di una campagna promozionale mirata a valorizzare le straordinarie ricchezze naturalistiche, storiche e gastronomiche di un territorio che ora, grazie ai voli diretti, risulta molto più accessibile”.