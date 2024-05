Cresce l’attesa per l’apertura del nuovo aeroporto di Salerno. Meno due mesi al primo volo ufficiale dell’importante infrastruttura che per l’onorevole Piero De Luca: “Cambierà il volto della provincia”. Un volano per l’economia locale e un bacino importante per nuovi posti di lavoro.

L’appello è a potenziare ancora i servizi di mobilità e accoglienza.