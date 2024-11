Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi: Ryanair annuncia una nuova tratta

Cresce sempre di più l’offerta del trasporto aereo dall’aeroporto di Salerno Costa D’Amalfi. Sulle pagine social ufficiali degli aeroporti di Napoli e Salerno, gestiti entrambi dalla società Gesac, è stato annunciato un nuovo importante collegamento aereo per il Sud Italia: Ryanair introdurrà un volo diretto tra Salerno e Bruxelles a partire da marzo 2025, operativo per tutta la stagione estiva fino a ottobre.

Salerno – Bruxelles

A partire dal 31 marzo 2025, saranno attivi due voli settimanali, programmati ogni lunedì e venerdì, che collegheranno l’aeroporto di Salerno con Bruxelles Charleroi. Questa nuova tratta rappresenta un’opportunità significativa per la Campania, facilitando il traffico verso il Belgio e aumentando la connettività internazionale della regione. L’aeroporto di Charleroi, situato a sud di Bruxelles, è un hub strategico per il turismo low cost e risulta molto popolare tra i viaggiatori europei in cerca di soluzioni economiche.

Questo servizio di collegamento diretto andrà a potenziare l’offerta di trasporto aereo dall’aeroporto di Salerno, offrendo nuove opportunità per residenti e turisti.