Aeroporto di Salerno, volo cancellato: “polemiche ingiustificate”

Le forti perturbazioni che hanno interessato la costa salernitana nelle ultime ore hanno provocato notevoli disagi per gli aerei in volo. In particolare, il volo Ryanair da Salerno a Torino è stato dirottato su Napoli a causa delle difficili condizioni meteo, scatenando un dibattito sulle modalità di gestione dell’emergenza da parte dello staff aeroportuale.

La posizione del sindaco

Il sindacato Filt Cgil di Salerno ha voluto precisare la propria posizione attraverso un comunicato stampa, difendendo l’operato dei lavoratori di Gesac, la società che gestisce l’aeroporto Costa d’Amalfi. Secondo il sindacato, le polemiche sorte in seguito alla cancellazione del volo sarebbero infondate e ingiustificate.

“I lavoratori hanno fatto tutto il possibile per assistere i passeggeri“, ha affermato Giuseppe Arpino, segretario generale della Filt Cgil di Salerno. “Nonostante le avverse condizioni meteo, hanno cercato di garantire il massimo comfort ai viaggiatori, offrendo loro alloggio in hotel nelle vicinanze e assistenza per la riprotezione sui primi voli disponibili”.

Il sindacato ha inoltre sottolineato come le cancellazioni dei voli, soprattutto nei mesi estivi, siano un fenomeno piuttosto comune nel settore aereo, dovuto a molteplici fattori, tra cui le condizioni meteorologiche avverse.

“È importante ricordare che circa il 50% dei voli in Europa subisce ritardi e quasi il 20% viene cancellato durante la stagione estiva”, ha aggiunto Arpino. “Queste polemiche generano solo una cattiva pubblicità per il nostro territorio e mancano di rispetto ai lavoratori che si impegnano ogni giorno per garantire un servizio di qualità”.