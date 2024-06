Aeroporto di Salerno verso l’apertura: attivo servizio Taxi

Il prossimo 11 luglio 2024, dopo anni di attesa, l’aeroporto “Costa d’Amalfi” di Pontecagnano riprenderà le operazioni con un volo diretto verso Nantes-Atlantique, in Francia, operato dalla compagnia low-cost spagnola Volotea. Per facilitare l’accesso allo scalo, il Comune ha predisposto un servizio taxi dedicato.

Servizio taxi sperimentale per l’aeroporto

“Durante una riunione interprovinciale con le città di Bellizzi e Pontecagnano, che hanno già attivato servizi simili, e con Salerno come comune capofila, abbiamo deciso di avviare in via sperimentale un servizio taxi per l’aeroporto“, ha dichiarato Dario Loffredo, assessore comunale al Commercio di Salerno.

Il servizio sperimentale sarà attivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2024 e permetterà ai passeggeri di raggiungere l’aeroporto partendo dal centro di Salerno e viceversa.

Una delibera della Giunta comunale ha stabilito i dettagli del piano, che prevede due squadre composte da 10 auto bianche per ogni fascia oraria (dalle 7:00 alle 15:00 e dalle 15:00 alle 22:00) che opereranno lungo il percorso da e per l’aeroporto.