Addio vocali, arriva la trascrizione su WhatsApp!

Finalmente! La tanto attesa funzione di trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp è in arrivo per tutti gli utenti, sia Android che iOS. Non dovrai più armeggiare con le cuffie o cercare un ambiente silenzioso per ascoltare un vocale. Con la trascrizione potrai leggere comodamente il messaggio in qualsiasi momento e luogo.

Privacy garantita

La trascrizione avviene direttamente sul tuo dispositivo, senza la necessità di inviare l'audio a server esterni. La crittografia end-to-end di WhatsApp assicura la massima sicurezza dei tuoi dati.

Un vantaggio per tutti

La trascrizione è utile per chi ha problemi di udito, per chi si trova in ambienti rumorosi o semplicemente per chi preferisce leggere anziché ascoltare.

Ecco alcuni dettagli in più:

La funzione è in fase di sviluppo e dovrebbe essere rilasciata a breve per tutti gli utenti.

Per utilizzare la trascrizione, dovrai scaricare un pacchetto di dati aggiuntivo di 150 MB.

La trascrizione avviene in tempo reale e utilizza la tecnologia di riconoscimento vocale di Google.

La trascrizione è disponibile per tutti i messaggi vocali, anche quelli vecchi.

Cosa aspetti? Inizia a prepararti a questa rivoluzione del modo di comunicare su WhatsApp!