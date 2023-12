Ad Eboli il nuovo anno si attende nel centro storico

Strade e piazze praticabili esclusivamente a piedi e concerto di capodanno nel centro storico di Eboli. Firmata l’ordinanza comunale che vieta il transito veicolare nel borgo antico per il giorno 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

Le regole per la viabilità

L’isola pedonale è stata istituita per il giorno 31 dicembre in Viale Amendola, Piazza della Repubblica e via Matteo Ripa dalle ore 11,00 alle ore 19,00. «Il provvedimento tende a favorire l’aggregazione e le attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande».

Sempre per il 31 dicembre, in alcune strade del Centro Storico, al fine di consentire il concerto di fine anno e le manifestazioni connesse, è stato istituito un dispositivo di limitazione temporaneo del traffico.

Precisamente dalle ore 11 del 31 dicembre e fino alle ore 6 del 1° gennaio 2024: divieto di sosta e fermata in via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Porta Dogana, via Santa Margherita fino all’incrocio con via Santa Sofia.

Divieto di transito dalle 19,30 del 31 dicembre alle 6 del 1° gennaio in via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Porta Dogana, via Santa Margherita fino all’incrocio con via Santa Sofia.

I veicoli provenienti da via Santa Sofia proseguiranno la marcia su via Genovese.

L’esibizione

C’è fermento in Città e grande attesa per il concerto di capodanno nel centro storico con l’esibizione di Renzo Rubino e la “Sbanda”