Ad Atena Lucana il mercatino di abiti vintage solidale: il ricavato andrà al centro antiviolenza Aretusa

Presso lo Spazio Diana ad Atena Lucana nelle ex scuole adiacenti il Piazzale delle Banche, sabato 09 Dicembre dalle 15 alle 19, si terrà la seconda giornata (dopo la prima esperienza del 4 Novembre) del Mercatino di abiti di seconda mano e abiti vintage. L’iniziativa nasce nell’ambito dello Spazio Diana gestito dalla Cooperativa Sociale Iris, in collaborazione con l’Otto per mille della Chiesa Valdese e il Comune di Atena Lucana. Il progetto ha come destinatarie donne di qualsiasi età, italiane e straniere, che nello spazio possono usufruire di alcuni servizi di coworking, attività di tipo artigianale, momenti di socializzazione. Attualmente nello spazio si svolgono un corso di uncinetto e cucito e un corso di yoga gratuiti. Il servizio svolge anche attività di portierato sociale.

L’iniziativa

L’iniziativa del mercatino nasce da una delle attività dello spazio, l’Armadio Solidale. Si tratta di uno spazio fisico nel quale sono disponibili sia abiti gratuiti donati da semplici cittadini, che una sartoria sociale, allestita all’interno del coworking e aperta a chi sa cucire ma non ha la macchina da cucire, oppure a chi vuole avere qualche consiglio per utilizzare uno scampolo di stoffa o semplicemente per scegliere e ricevere un abito.

Il ricavato andrà al centro anti violenza

Il mercatino di sabato 4 novembre nasce dalle donazioni di abiti di seconda mano e il ricavato verrà donato al Centro Antiviolenza sulle donne “Aretusa” di Atena Lucana, attivo per l’intero comprensorio del Vallo di Diano.