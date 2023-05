Ad Ascea nuovo appuntamento con Rapa Nuj: Gabriele Esposito sbarca sull’isola di Pasqua per un evento indimenticabile di musica e colori

“Il primo attracco sull’isola di Rapa Nuj è stato indimenticabile”, scrivono gli organizzatori.

Continua l’avventura con un evento che promette di essere altrettanto memorabile. L’isola di Pasqua, infatti, apre le sue porte a Gabriele Esposito, uno degli artisti più promettenti del panorama musicale campano, e al suo “L’Unica tour”. Il cantautore partenopeo è pronto a donare i colori della sua voce al tramonto sulla scogliera di Ascea Marina.

La line-up sarà completata dai dj set di Nicola Fierro & Domenico Fontana, Emanuele Side e Alex Catino Dj. Questa combinazione di talenti musicali garantirà una giornata all’insegna della buona musica e dell’energia contagiosa.

Non solo musica

Ma non sarà solo la musica a farvi compagnia durante l’evento. Sulle piattaforme non mancherà infatti l’offerta food and beverage, nel solito stile Rapanuj. Potrete deliziare il vostro palato con le prelibatezze proposte da Dots Food & Drinks, Pescheria Lerro, La bottega di dama e il ristorante Lido “La Scogliera”. Dai sapori della terra a quelli del mare, avrete l’opportunità di gustare una varietà di piatti preparati con cura e passione.

L’appuntamento

L’evento, nato dall’idea di DeltaEta, SenzaOmbra e Dots, inizierà alle 12:00 e si protrarrà fino a mezzanotte, domenica 28 maggio, dando a tutti i presenti l’opportunità di vivere appieno l’atmosfera magica che solo l’isola di Rapa Nuj può offrire.

Lasciati trasportare dalla magia di Rapa Nuj e dalla musica di Gabriele Esposito. Non fartelo raccontare!