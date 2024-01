Ad Ascea Marina installato un cartello che invita ad abbracciarsi, ballare, amare

“Nelle favole più belle legate ad Ascea, senza dubbio, entra di diritto quella di Giorgio e Gelsomina”, scrive così l’associazione DeltaEta di Ascea, che negli ultimi giorni del 2023, si è resa protagonista di una bell’iniziativa. Passando per il centro storico di Ascea Marina, infatti, è possibile scovare un romantico cartello che invita ad abbracciarsi, ballare e amarsi. “Vestiti da Gelsomina che io faccio il tuo Giorgio”, con la frase rivisitata di una canzone di Calcutta, l’associazione ricorda una delle storie d’amore che tutti in paese conoscono.

La storia

Giorgio e Gelsomina erano marito e moglie, una coppia che allietava le serate estive, le feste di Carnevale, gli eventi lungo corso Elea o sul lungomare, con la musica e con tanta allegria, gratuitamente, senza nessuno scopo se non quello di regalare momenti felici agli asceoti e a tutti i turisti che sceglievano il nostro paese. Sempre insieme, sempre mano nella mano, occhi negli occhi.

L’iniziativa

“Inquadrando il QR CODE sul cartello partirà una canzone di Calcutta, un inno all’amore, amore che Giorgio e Gelsomina dimostravano in ogni gesto. DeltaEta era la sigla incisa sui mattoni velini, per sottolineare che erano fatti dalla città per la città. Il cartello è un piccolo “mattone” per costruire una memoria condivisa, un invito ad abbracciarsi, ballare e soprattutto ad amarsi, nonostante tutto”.