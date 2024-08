Ad Ascea il Premio Nobel per la Pace 2018: Denis Mukwege | VIDEO

“Il Volto della Pace”, è questo l’evento di rilevanza internazionale che si è tenuto ieri ad Ascea Marina, nella bellissima cornice del Palazzo Alario, organizzato dal DP’I Italia (Disabled People’s International), dal MO.VI.CA APS (Movimento per la Vita Indipendente delle persone con disabilità Campania) e dall’Associazione Culturale Radici Eleatiche, in collaborazione con il Comune di Ascea e con il patrocinio della Diocesi di Vallo della Lucania.

Un’occasione unica per il territorio cilentano, e non solo, per riflettere su una problematica di grande attualità: la protezione delle persone con disabilità in contesti di guerra. Tante le personalità intervenute, una su tutte il premio Nobel per la Pace 2018, il dottor Denis Mukwege in viaggio in Italia per raccontare e sensibilizzare circa la sua esperienza.

Mukwege, conosciuto con l’appellativo di “uomo che aggiusta le donne” è un medico congolese, ginecologo, da sempre accanto alle donne e alle bambine sopravvissute agli stupri di guerra. Fondatore del Panzi Hospital a Bakavu, Mukwge è il massimo esperto mondiale per la loro riabilitazione fisica e sociale.