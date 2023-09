Domani, domenica 10 settembre, ad Aquara ritornano le domeniche della salute, l’iniziativa che, nel corso del tempo, ha permesso a tante persone del territorio, ma anche provenienti dai comuni limitrofi, di poter effettuare diversi tipi di visite gratuitamente. L’importante appuntamento rappresenta un modo davvero efficace per tutelare la salute dei cittadini e fare prevenzione nell’ambito i un’iniziativa fortemente voluta e promossa dall’amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco Antonio Marino.

L’iniziativa

Domani, presso i locali della nuova guardia medica, siti in via Garibaldi, il dottor Marcello Orio, diabetologo, resterà a disposizione dei cittadini che vorranno sottoporsi alle visite gratuite che saranno effettuate a partire dalle ore 9:30.

Gli interessati potranno prenotare la visita sia rivolgendosi alla Parafarmacia Dorato, sia telefonando al numero 320-7006810.

L’importanza della prevenzione

Si tratta di visite importanti se si pensa che, secondo i dati ISTAT, solo in Italia, circa 1,5 milioni di persone sono affette da diabete pur essendo inconsapevoli di esserlo trattandosi di una malattia che può rimanere asintomatica anche per molti anni. Una malattia che, però, se intercettata nei tempi giusti e affrontata con le giuste terapie e con le dovute attenzioni, può essere gestita senza gravi conseguenze per i pazienti.

Il dotto Marcello Orio vanta una brillante carriera e una lunga esperienza, in Italia e all’estero, nel campo della medicina. Attualmente è anche Direttore del Centro Antidiabetico CMSO di Salerno.