Ad Aquara continuano le domeniche della salute: visite diabetologiche ed endocrinologiche gratuite

Tornano le domeniche della salute nel comune di Aquara. Un’iniziativa utile a tutelare la salute dei cittadini e a cui stanno rispondendo tante persone provenienti dall’intera Valle del Calore. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica, 20 ottobre, a partire dalle ore 9:30.

Le visite

Durante tutta la mattinata saranno erogate delle visite gratuite a cura del diabetologo ed endocrinologo, dottor Marcello Orio che, già in passato, ha effettuato i controlli gratuiti proprio ad Aquara. Una nuova data, dunque, fissata alla luce dell’interesse notevole dimostrato dai cittadini e dagli abitanti di tutto il territorio. Le persone interessate potranno prenotare la visita telefonando al centralino del comune al numero 0828 – 962003 o rivolgendosi alla parafarmacia sita nel centro di Aquara reperibile al numero 320-7006810. Le visite saranno effettuate presso i locali della Nuova Guardia Medica sita in via Garibaldi.

L’iniziativa

L’iniziativa, attiva da diverso tempo, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Marino intenzionata ad attivare una serie di servizi territoriali mirati a rendere la prevenzione accessibile a tutti e quindi a preservare la salute dei cittadini in maniera unanime e senza distinzione di età e di reddito. La visita sarà indolore, non sarà invasiva e permetterà di verificare se il paziente ha problemi legati al diabete e a diagnosticare eventuali disturbi e malattie associate alle ghiandole endocrine.