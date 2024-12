Ad Agropoli l’inaugurazione dello studio medico solidale gratuito “S. Giuseppe Moscati”

Mercoledì 18 Dicembre, alle ore 16.30, presso l’Oratorio della parrocchia S. Maria delle Grazie di Agropoli sarà inaugurato ufficialmente lo studio medico solidale gratuito “S. Giuseppe Moscati”, con la benedizione dei locali, da parte di S. E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

Lo studio medico solidale

Lo studio medico solidale gratuito “S. Giuseppe Moscati”, nasce per offrire assistenza sanitaria a quanti si trovano in condizioni di fragilità e difficoltà economica. Spesso, le liste d’attesa del sistema sanitario pubblico sono estremamente lunghe, e le fasce più deboli della comunità non sempre possono permettersi visite mediche private, per accorciare tali tempi, specie nei casi di urgenza. Succede così che tanti di loro rinuncino a curarsi o possano accedere alle visite quando ormai è tardi.

Nasce così l’idea dello studio medico solidale gratuito, grazie alla disponibilità di diversi medici, infermieri e O.S.S. e volontari che hanno deciso di offrire il proprio servizio e le proprie competenze, gratuitamente, per quanti, seppur in difficoltà economica, necessitano di una visita. Il progetto è reso possibile grazie alla sinergia di Parrocchia, Caritas Diocesana, fondo dell’8×1000, Comune di Agropoli e Piano di Zona S/8

La parrocchia, nella persona del parroco, don Bruno Lancuba, ha subito messo a disposizione alcuni locali, al pian terreno dell’Oratorio parrocchiale, accessibili anche da via Pio X. Potranno usufruire delle prestazioni gratuite non solo i cittadini di Agropoli, ma anche degli altri paesi del territorio. Ragion per cui, nel progetto, è stata chiesta anche la collaborazione della Caritas Diocesana e l’utilizzo dei fondi dell’8×1000 per allestire la stanza/ambulatorio con quanto necessario per le visite.

Attualmente, a garantire il servizio dello studio medico solidale gratuito “S. Giuseppe Moscati” ci sono già 18 medici, 3 infermieri più diversi O.S.S. e volontari. Tra le branche specialistiche che verranno attivate da subito ci saranno: cardiologia, oculistica, ortopedia, urologia, medicina interna, terapia del dolore, diabetologia, pediatria, medicina legale, logopedia, ginecologia. A questi, potranno aggiungersene altre, nel corso del tempo, anche in base a nuove disponibilità di medici e professionisti sanitari che volessero aderire al progetto.

Le prenotazioni

Le prenotazioni saranno gestite attraverso un centro prenotazioni che sarà attivo dal giorno successivo all’inaugurazione, ovvero giovedì 19 dicembre, e sarà coordinato dall’Ufficio dei Servizi Sociali di Agropoli e dal Piano di Zona S/8, al fine di garantire l’accesso alle visite a quanti ne hanno realmente diritto. Essendo infatti un servizio rivolto alle fasce più indigenti, per potervi accedere sarà necessario avere ISEE pari a zero, o comunque non superiore ai 15.000 euro annui, previo colloquio con gli assistenti sociali, per il comune di Agropoli, o con il Piano di Zona, per utenti di altri comuni.

Sempre dal 19 verrà reso pubblico anche il calendario con giorni e orari in cui saranno disponibili i diversi specialisti.