Accusato dell’omicidio di un connazionale, arrestato bengalese

l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno nei confronti di un cittadino del Bangladesh. L’uomo è indagato per l’omicidio del connazionale Showko Mohammed e si trova ora in custodia cautelare in carcere. Il fermo è stato eseguito dalla Polizia di Stato.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere di Showko Mohammed, con un’importante ferita da taglio alla gola, era stato rinvenuto la mattina di domenica 19 marzo in via Capitolo San Matteo del comune di Salerno. Il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base delle attività investigative svolte dalla Procura, incentrate sulla ricostruzione degli spostamenti e delle attività della vittima e dell’indagato nelle ore precedenti e successive al delitto.

Le attività investigative e l’accusa

Le attività investigative si sono basate sull’analisi delle immagini acquisite da sistemi pubblici e privati di videosorveglianza. Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato sarebbe arrivato nella zona del ritrovamento del cadavere con la vittima e poi si sarebbe allontanato da solo dopo aver commesso il delitto. Il movente del crimine è ancora in fase di accertamento.

L’azione della Procura

All’attività investigativa prodromica all’arresto ha partecipato attivamente la Procura della Repubblica di Salerno, diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Borrelli. Il magistrato di turno esterno ha anche condotto l’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini prima del fermo. Sono in corso ulteriori accertamenti di carattere tecnico per verificare la fondatezza della tesi accusatoria.