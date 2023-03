Accordo siglato tra Sanità e Sindacati per fornire risorse ai medici dell’emergenza

L’amministrazione regionale insieme alle organizzazioni sindacali della Dirigenza Sanitaria hanno sottoscritto un importante accordo per il riparto delle risorse previste dalla legge n. 145 del 2018, conosciuta come la “quota Inail”.

Accordo siglato dal Presidente De Luca

Queste risorse, pari a circa 4.900.000 di euro, saranno destinate da ciascuna Azienda ad incrementare i fondi per la retribuzione di risultato dei medici impegnati nell’emergenza.

Questo accordo rappresenta un concreto segnale di apprezzamento e sostegno al personale medico che opera nei servizi di Pronto soccorso e 118. Il Presidente De Luca ha commentato con entusiasmo la notizia, sottolineando l’importanza del riconoscimento del lavoro svolto dai medici in prima linea durante la pandemia.

L’importanza delle Aziende Sanitarie per il primo soccorso

Le risorse messe a disposizione dalle Aziende Sanitarie della regione Campania sono relative agli anni 2019/2020/2021, ma l’accordo siglato ei criteri di riparto saranno validi anche per gli anni 2022 e 2023. In questo modo, si garantisce un supporto concreto e costante al personale medico che opera nei servizi di emergenza, dando loro la giusta valorizzazione e riconoscimento per il lavoro svolto.

Questo accordo è stato accolto con entusiasmo dal Presidente De Luca, che ha sottolineato l’importanza del riconoscimento del lavoro svolto dai medici in prima linea durante la pandemia. Grazie a questa intesa, il personale medico che opera nei servizi di Pronto soccorso e 118 potrà usufruire di un supporto concreto e costante che mira a valorizzarne il lavoro ea riconoscere il ruolo fondamentale che svolge nella lotta contro la pandemia.