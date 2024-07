Accoltellamento a Marina di Camerota, 21enne resta in prognosi riservata

Proseguono le indagini sul giovane di 21 anni accoltellato in pieno centro a Marina di Camerota. A condurle i Carabinieri della compagnia di Sapri e della locale stazione che hanno arrestato due minorenni, di 16 e 17 anni, accusati di tentato omicidio. L’aggressione, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, è stata causata da un banale litigio scaturito da una parola di troppo. Un diverbio che è degenerato in modo inaspettato, sfociando in un accoltellamento.

La vittima, colpita all’addome, è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Per fortuna, le sue condizioni sembrano in miglioramento. Le indagini sull’accoltellamento a Marina di Camerota I due aggressori, provenienti da Milano e dalla provincia di Firenze, sono stati rintracciati e arrestati dai Carabinieri nelle ore successive all’accaduto.

In particolare, il 17enne è stato fermato a Firenze mentre tentava di far ritorno a casa. Entrambi sono stati associati a centri di prima accoglienza, in attesa della convalida dell’arresto da parte del GIP del Tribunale dei Minorenni. Un fatto di cronaca che ha scosso l’intera comunità. Le testimonianze raccolte dai Carabinieri hanno confermato che l’aggressione è avvenuta per futili motivi. Il coltello utilizzato per colpire è stato ritrovato in strada.