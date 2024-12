Accoltella un coetaneo al culmine di una lite: arrestato 16enne

Il personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno e del Commissariato di Polizia di Stato di Cava de’ Tirreni ha tratto in arresto, nella flagranza del reato, un minore, di 16 anni, incensurato, responsabile di tentato omicidio e porto in luogo pubblico di arma da punta e taglio.

I fatti

Nello specifico, alle ore 20.55 su segnalazione della Sala Operativa, personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Cava De’ Tirreni, si portava presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale per un minore, di 16 anni, giunto, con mezzi privati, in “codice rosso”, a causa di una ferita da coltello all’addome. Le prime escussioni testimoniali permettevano di stabilire come quest’ultimo fosse stato attinto da una pugnalata in prossimità del cuore da un soggetto minore, poi identificato compiutamente, con il quale, in passato, la persona offesa aveva avuto motivi di risentimento per vicende personali.

Il delitto è avvenuto in Cava De’ Tirreni, ove a seguito di sopralluogo della Polizia Scientifica si rinvenivano chiare macchie ematiche sulla sede stradale. Il minore ferito, veniva trasferito poi d’urgenza presso l’Ospedale di Salerno, ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico, rimanendo in prognosi riservata.

L’autore del delitto veniva rintracciato presso l’abitazione della nonna materna in Cava De’ Tirreni e nel medesimo contesto veniva recuperata anche l’arma utilizzata per il delitto, custodita all’interno della cassaforte presente nell’appartamento. Venivano posti, altresì, sotto sequestro i telefoni cellulari in uso alla vittima e all’aggressore. L’autore del delitto, deferito in stato di arresto, è stato tradotto presso il C.P.A. di Napoli così come disposto dal Procuratore f.f. della Procura della Repubblica presso Tribunale per i Minorenni di Salerno, dott. Frattini.

Oggi, all’esito del giudizio di convalida dell’arresto il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in Istituto Penale per Minorenni.