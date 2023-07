Acciaroli tra musica e solidarietà: questa sera Roberto Colella, domenica Franco Arminio per l’Emilia Romagna

Tutto pronto questa sera sul porto di Acciaroli per il concerto di Roberto Colella, cantante de La Maschera. La sua interpretazione della cultura mediterranea sarà funzionale e propedeutica ad un incontro, previsto per le ore 21, che metterà in connessione esimi esponenti del mondo della cultura, dell’ingengneria e del FoodInstitute:

Colella introduce Feuromed “Conversazioni sul futuro del Mediterraneo”

Antonio Parenti, Capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia

Patrizio Bianchi, già Ministro dell’Istruzione e titolare della Cattedra UNESCO “Education, Growth and Equality” dell’Università di Ferrara

Davide Tabarelli, Presidente di NE- Nomisma Energia, Prof. Dipartimento di Ingegneria presso l’Università di Bologna

Sara Roversi, Presidente del Future Food Institute, insieme al sindaco di Pollica Stefano Pisani, dialogheranno sulle possibili strategie ed opportunità di sviluppo ecosostenibile e compatibile con visioni di ripopolamento delle comunità locali.

La Domenica è per l’Emilia Romagna

Domani, domenica 9 luglio, sarà la volta de Il Convivio dei Patrimoni Italiani: “potrete vivere un momento unico, in un posto straordinario- afferma il sindaco Stefano Pisani- AIUTARE LA ROMAGNA semplicemente gustando i sapori autentici della Dieta Mediterranea e dei Patrimoni Culturali Italiani”.

La serata solidale

Il poeta Franco Arminio, accompagnato da Livio e Manfredi, sulle del folklore mediterraneo della Compagnia Daltrocanto, allieterà una cena di degustazione, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite duramente dai nubifragi di oltre un mese fa.