Accessori moto: quali sono i migliori che non possono mancare

Hai finalmente conquistato la tua due ruote? Erano anni che desideravi una moto tutta per te? Probabilmente, dopo aver scelto il contratto assicurativo annuale o semestrale usufruendo delle agevolazioni per il passaggio di classe, potrai iniziare a pensare come accessoriarla per renderla ancora più comoda e utilizzarla al meglio.

Un biker appassionato o un motociclista esperto avrà bisogno di alcuni accessori, non solo smart, che possono fare la differenza alla guida, soprattutto quando si utilizza il mezzo per lunghe tratte o percorsi impegnativi.

Tamponi paratelaio

Tra gli accessori per moto che vogliamo consigliarti come primi acquisti ci sono i tamponi paratelaio; non pensare all’estetica quando li scegli ma di puntare soprattutto alla sicurezza. Sappiamo che potrebbe modificare esteticamente la tua moto ma devi pensare che questi dispositivi possono aiutarti a mantenere protetti carene, carte motore e altre parti che se danneggiate possono essere molto costose da riparare. Non temere però: i modelli di ultima generazione sono dotati di sistemi di sicurezza che preservano la moto in caso di caduta, limitando i danni in caso di urti.

Griglia per radiatore

Un altro elemento che potresti valutare di acquistare sono le griglie per il radiatore; si tratta di un accessorio che può aiutarti a proteggere il tuo mezzo da eventuali sassolini che possono essere mossi dalla tua ruota anteriore o magari da altri mezzi che circolano sulla stessa strada.

Cupolino: meglio maggiorato o naked?

Oltre ai sistemi di sicurezza e protezione, puoi anche pensare ad un accessorio per poter migliorare il comfort della tua moto. Puoi scegliere per esempio un cupolino che varia a seconda della tipologia di moto che hai; da quelli naked a quelli maggiorati fino ai design più sportivi, possono aiutarti a proteggere te e i passeggeri dai flussi d’aria che solitamente possono colpire la zona del casco o della parte alta del corpo.

Supporto smartphone per navigatore

Sappiamo che potresti essere un motociclista vecchia maniera che studia le strade in modo pregresso per poi viaggiare guardando i cartelli ma perché rinunciare alla comodità di un navigatore? In moto come in auto potresti avere il tuo smartphone in bella vista ma è importante scegliere un supporto idoneo, omologato e sicuro.

Kit per la riparazione gomme

Tra gli accessori che dovresti portare con te, oltre ad un kit di pronto soccorso, c’è il kit di riparazione gomme. Online ne puoi trovare numerosi e possono fare davvero la differenza in caso uno dei tuoi pneumatici subisca un danno o perda pressione. In caso di forature gomme potresti intervenire con un tubetto contenente mastice o bombolette di CO2 per ripristinare sicurezza con cui poter rientrare a casa.

Dove acquistare i migliori accessori moto

Se stai cercando dove acquistare i migliori accessori moto ad un prezzo competitivo, ti consigliamo di dare un’occhiata a Maxiscoot, si tratta di un portale verticalizzato e specializzato dove potrai trovare non solo gadget e altri elementi ma anche ottenere sconti e prezzi competitivi sui migliori marchi del settore. Vuoi un consiglio in più? Crea una tua wishlist, potrebbe diventare anche una lista di idee regalo da cui altri amici e familiari potrebbero attingere per occasioni speciali.