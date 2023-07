Accende i fornelli e si ustiona al viso: incidente in un ristorante di Sapri

Momenti di paura in un ristorante di Sapri. Un evento sfortunato si è verificato nella serata di ieri durante le quotidiane azioni che si svolgono in cucina. La protagonista di questa vicenda è stata una cuoca, che mentre accendeva uno dei fornelli, sarebbe stata improvvisamente colpita da una fiammata inattesa. Il risultato è stato un’ustione di primo grado al volto. Da comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

Trasferimento d’urgenza al Cardarelli di Napoli

Non appena è accaduto il fatto la donna è stata soccorsa dal personale presente ed è stata chiamata un’ambulanza rianimativa per trasferire immediatamente la cuoca all’ospedale Cardarelli di Napoli. Fortunatamente, nonostante l’incidente e la gravità delle ustioni riportate, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Tuttavia, i medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute per assicurarsi che non vi siano complicazioni.

Un possibile ritorno di fiamma

È probabile che si sia verificato un ritorno di fiamma durante la fase di accensione del fornello. Tale evenienza, sebbene rara, può accadere e rappresenta un pericolo per gli operatori di cucina e non solo. Spesso incidenti domestici si verificano anche con durante le fasi di accensione del camino se non si usano le necessarie precauzioni.