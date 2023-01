Accade oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 27 gennaio | Ecco l’Almanacco

Almanacco del 27 gennaio, ecco gli avvenimenti più importanti della giornata. In primo piano oggi la Chiesa celebra Sant’Elvira.

Santi del giorno:

Sant’Angela Merici (Vergine, Fondatrice)

Sant’Elvira (Martire)

San Domiziano di Melitene (Monaco)

San Gilduino (Diacono di Dol)

Significato del nome Elvira

Elvira, Si distinguono due diverse origini. Si pensi derivi dall’ebraico Elbirah con il significato di “tempio di Dio” o dal nome spagnolo di origine germanica Elvira, derivato dall’antico Gelvira (gail “allegro” e wers “amica”).

Proverbio del 27 gennaio

Guardati dalla primavera del gennaio.

Aforisma del 27 gennaio

Il desiderio di accrescere la saggezza e la scienza fu la prima rovina del genere umano. (M. de Montaigne)

Oggi è:

Giorno della Memoria: “La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah.Accadde Oggi, qualche tempo fa

1945 – Liberato il lager di Auschwitz «Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto».

Così lo scrittore rumeno Elie Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto e Premio Nobel per la pace 1986, ricorda nelle sue memorie uno dei tanti orrori vissuti nel lager di Auschwitz.

Un inferno da cui fu liberato insieme a poche migliaia di superstiti, ridotti in condizioni scheletriche, dall’arrivo delle truppe sovietiche.

Sei nato oggi? Ecco le tue caratteristiche

Sei forte, coraggioso e non esiti ad impegnarti per difendere un’idea, una causa o chi è più debole di te. Grazie a queste doti sei circondato da molti amici.

Nella professione (avvocatura, attività sociali, politica) sei votato all’indipendenza. In amore chiedi e dai la massima sincerità.

Non sempre però trovi un partner degno di fiducia e, in questo caso, scegli tranquillamente la solitudine.

Celebrità nate in questo giorno:

1756 – Wolfgang Amadeus Mozart Non ci sono dubbi che sia lui il più grande compositore di tutti i tempi, anche se un certo Beethoven provò a contendergli degnamente il primato.

Nato a Salisburgo, uno dei principali centri dell’allora Impero asburgico (e oggi dell’Austria centro-settentrionale), Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart dimostrò presto le doti di genio della musica, componendo già a cinque anni brani per clavicembalo e violino.

Portato dal padre ad esibirsi in giro per l’Europa, fu più volte in Italia, dove sostenne l’esame per entrare all’Accademia Filarmonica di Bologna.

1960 – Heather Parisi Nota come ballerina, showgirl e cantante, lei e Lorella Cuccarini si sono divise la scena televisiva degli anni Ottanta, entrando nel cuore di milioni di italiani. Nata a Los Angeles.

Scomparsi oggi:2010 – J.D. Salinger: Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza alla maturità.

1967 – Luigi Tenco Personalità inquieta e imperscrutabile, è stato un cantautore prolifico e dalla grande vena crepuscolare. Nato a Cassine, in provincia di Alessandria.

1922 – Giovanni Verga: Nato a Catania e morto nella stessa città nel 1922, è stato uno scrittore dalla fama inestimabile, padre del verismo, drammaturgo d’eccezione.

Tra i suoi scritti più famosi si ricordano “I Malavoglia”, “Storia di una capinera”, “Mastro Don Gesualdo” e moltissime novelle e trasposizioni teatrali dei suoi romanzi.

1901 – Giuseppe Verdi: Nato a Roncole Verdi (frazione di Busseto, in provincia di Parma) e morto a Milano nel 1901.

È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo.

2009 – Mino Reitano: Con la sua semplicità e simpatia ha rappresentato l’anima genuina della canzone italiana nazionalpopolare, di cui è stato tra i principali ambasciatori nel mondo.