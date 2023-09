Accadde oggi, notizie, curiosità e accadimenti storici | Ecco l’Almanacco del 14 settembre 2023

Esaltazione della Santa Croce. La festività ricorre il 14 settembre, in ricordo del ritrovamento della croce di Gesù da parte di sant’Elena, avvenuto il 3 Maggio 320 e che, sempre secondo la tradizione, fu “esaltata” cioè “elevata” per la prima volta, quindi “innalzata” come lo era stato quel venerdì dell’Anno =, per uccidere il Figlio di Dio e adesso a significare la Chiesa trionfante! il 14 settembre del 320: in verità, in quel giorno la reliquia fu “alzata” dal vescovo di Gerusalemme di fronte al popolo, che fu invitato all’adorazione.

Santi del giorno: Esaltazione della Santa Croce

San Crescenzio di Roma (Martire)

San Materno di Colonia

Santa Placilla (Elia Flaccilla, Imperatrice)

Etimologia: Crescenzio, derivante dal latino “Crescens”, che significa “che cresce”, era un “cognomen” romano molto utilizzato tra i latini. Si diffuse tra i cristiani grazie al culto di numerosi santi.

Proverbio del giorno:

Per Santa Croce, pane e noce.

Aforisma del giorno:

Più una persona è disposta alla nevrosi, meno può tollerare l’astinenza. (S. Freud)

Accadde Oggi

1978 – Primo episodio di Mork & Mindy: «Nanonano». Saluta così il protagonista alieno della serie Mork & Mindy impersonato da un giovanissimo Robin Williams, la cui scalata al successo inizierà proprio da qui.

1960 – Istituita l’OPEC: Il prezzo della benzina, cruccio di tanti automobilisti, dipende in buona parte dalle decisioni dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC.

Sei nato oggi? Hai un temperamento avventuroso: sei attratto dalle novità e dall’esplorazione. Probabilmente la tua vita si svolgerà assai lontano dal luogo in cui sei cresciuto: potrai avere molti successi ma, perlomeno inizialmente, anche qualche difficoltà economica. La vita affettiva è movimentata e se deciderai di legarti, lo farai in età matura.

Celebrità nate in questo giorno

1937 – Renzo Piano: Nato a Genova, il nome di Renzo Piano è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Portano la sua firma opere di straordinario ingegno sparse per il pianeta.

1983 – Amy Winehouse : Carriera fulgida ma di brevissima durata quella dell’artista britannica Amy Winehouse, nata a Londra e qui deceduta il 23 luglio del 2011.

1938 – Franco Califano: Tra i fan era noto con il soprannome di Er Califfo, per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre (400 canzoni), cantore dell’amore.

1914 – Pietro Germi: Al di qua e al di là della cinepresa ha lasciato, dal neorealismo alla commedia, pagine memorabili nella storia del cinema italiano, meritandosi i più alti riconoscimenti in Europa.

Scomparsi oggi

1982 – Grace Kelly Per le cronache rosa era la principessa Grace, nel mondo del cinema è stata un’attrice di straordinario fascino ed eleganza. Nata a Filadelfia, in Pennsylvania, e morta nel 1982 a Cap-d’Ail.