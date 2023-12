Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti storici e Santi del 19 dicembre. Ecco l’Almanacco

Avvenimenti storici, curiosità, Santi del 19 dicembre, vediamo insieme cosa ci riserva l’Almanacco per la giornata di oggi.

Santi del Giorno

Il 19 dicembre è dedicato a diversi santi e figure religiose di rilievo nella tradizione cattolica. Tra di essi, spicca Sant’Urbano I, Papa e martire, che governò la Chiesa nel III secolo.

La sua memoria viene celebrata in questa giornata insieme ad altri santi che hanno lasciato un segno nella storia del cristianesimo.

Papa S. Anastasio, romano, successe a papa S. Siricio (26 nov.) il 27 novembre del 399 e mori il 19 dicembre del 401, dopo un pontificato di soli due anni.

Curiosità del 19 dicembre

Il 19 dicembre è una data che cela diverse curiosità interessanti. In Italia, ad esempio, si celebra la Giornata del Pianeta Terra, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela ambientale e della sostenibilità. È anche il giorno in cui, nel 1843, il celebre racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens venne pubblicato per la prima volta.

Avvenimenti Storici

Il 19 dicembre è stato testimone di eventi significativi che hanno plasmato la storia del mondo. Nel 1848, ad esempio, venne ratificato il Trattato di Guadalupe Hidalgo, ponendo fine alla guerra tra Messico e Stati Uniti e stabilendo i confini tra i due paesi. Nel 1972, Apollo 17, l’ultima missione del programma Apollo della NASA, fece il suo atterraggio sulla Luna.

Celebrità Nate il 19 dicembre

La giornata del 19 dicembre ha visto la nascita di numerose personalità di spicco in diversi campi. Tra queste, si annovera l’attore Jake Gyllenhaal, nato nel 1980, noto per le sue performance in film come “Brokeback Mountain” e “Nightcrawler”. Inoltre, la talentuosa attrice e cantante Alyssa Milano è nata proprio il 19 dicembre del 1972, guadagnandosi il plauso per il suo lavoro in serie televisive come “Charmed”.

Accadimenti Storici Memorabili

Il 19 dicembre 1732, nasceva Benjamin Franklin, uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, autore, scienziato e diplomatico. La sua influenza fu fondamentale nel plasmare la costituzione degli Stati Uniti e promuovere l’indipendenza dal dominio britannico.

Inoltre, il 19 dicembre 1843 segna la prima pubblicazione del racconto “Canto di Natale” di Charles Dickens. Questo classico della letteratura natalizia ha ispirato numerose rappresentazioni teatrali, cinematografiche e televisive nel corso degli anni, diventando un elemento intrinseco delle festività.