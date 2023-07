Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi dell’8 luglio | Ecco l’Almanacco

L’8 luglio è una data che nasconde una varietà di elementi interessanti nel corso della storia. Oltre ai santi commemorati in questa giornata, ci sono avvenimenti storici significativi e curiosità che meritano di essere esplorati. In questo articolo, esploreremo l’almanacco dell’8 luglio, portandoti in un viaggio attraverso il tempo e le diverse sfaccettature di questa data.

I Santi dell’8 luglio

L’8 luglio, la Chiesa Cattolica commemora i santi Cirillo di Alessandria e Metodio di Tessalonica, noti anche come i Santi Cirillo e Metodio. Questi due fratelli missionari furono insigniti del titolo di “Apostoli degli Slavi” per il loro lavoro missionario nell’Europa orientale nel IX secolo. Furono responsabili per la creazione dell’alfabeto cirillico, ancora usato oggi in molte lingue dell’Europa orientale, come il russo e il bulgaro.

Avvenimenti dell’8 luglio

Nel 1497, il navigatore portoghese Vasco da Gama salpò da Lisbona alla ricerca di una rotta marittima verso l’India. Questo viaggio si rivelò un successo, aprendo la strada per il commercio diretto tra l’Europa e l’Asia.

Nel 1776, durante la Guerra d’Indipendenza degli Stati Uniti, il colonnello John Nixon leggeva per la prima volta pubblicamente la Dichiarazione di Indipendenza a Filadelfia, in Pennsylvania.

Nel 1889, a Wallingford, nel Connecticut, venne fondata la prima società di assicurazioni automobilistiche negli Stati Uniti, la “Travelers Insurance Company”.

Nel 1950, l’Uruguay vinse la Coppa del Mondo di calcio battendo il Brasile nella finale svoltasi a Rio de Janeiro. Questa fu la prima vittoria dell’Uruguay nella storia della Coppa del Mondo.

Nel 2011, l’Atlantis, lo Space Shuttle della NASA, partì per la sua missione finale, chiudendo definitivamente il programma degli Space Shuttle.

Curiosità dell’8 luglio

Il 7 luglio 1896, il celebre pittore messicano Frida Kahlo nacque a Coyoacán, Città del Messico. Sebbene la sua data di nascita sia il 7 luglio, spesso si celebra il suo compleanno l’8 luglio.

L’8 luglio è il “Giorno del Pancake” negli Stati Uniti. Questa giornata celebra uno dei piatti più amati della colazione americana, i pancake, spesso serviti con sciroppo d’acero e burro.

Il 8 luglio 2011 è anche la data in cui il famoso scrittore britannico J.K. Rowling pubblicò l’ultimo libro della serie di Harry Potter, intitolato “Harry Potter e i Doni della Morte”.