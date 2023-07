Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 28 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 28 luglio è un giorno carico di eventi storici che hanno plasmato il corso della politica e della storia mondiale. Dalla fondazione dell’Ordine dei Gesuiti alla tragica fine di Maximilien Robespierre durante il Regime del Terrore, queste date ci ricordano importanti momenti di cambiamento e trasformazione. La Prima Guerra Mondiale inizia con l’annuncio dell’Austria-Ungheria alla Serbia, scatenando uno dei conflitti più distruttivi della storia. Nella cultura e nell’intrattenimento, il 28 luglio ha visto la nascita di celebrità come Beatrix Potter e Jacqueline Kennedy Onassis, insieme a eventi curiosi come l’ascesa del talentuoso cantante Paolo Conte. Purtroppo, anche in questo giorno, il mondo ha perso figure di rilievo come Marie Curie e Truman Capote.

I Santi

Santi Nazario e Celso (Martiri) Sant’Innocenzo I (Papa)

San Botvido di Svezia (Martire)

Santi Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola (Diaconi)

San Pedro Poveda Castroverde (Fondatore, Martire)

San Sansone (Sacerdote)

Sant’Acacio (Acazio) di Mileto (Martire)

Avvenimenti storici

1540: Papa Paolo III emette la bolla “Regimini militantis ecclesiae”, istituendo ufficialmente l’Ordine dei Gesuiti, conosciuti anche come Compagnia di Gesù, fondato da Ignazio di Loyola.

Papa Paolo III emette la bolla “Regimini militantis ecclesiae”, istituendo ufficialmente l’Ordine dei Gesuiti, conosciuti anche come Compagnia di Gesù, fondato da Ignazio di Loyola. 1794: Maximilien Robespierre, uno dei principali leader della Rivoluzione Francese, viene arrestato e successivamente giustiziato con l’accusa di essersi reso responsabile del Regime del Terrore.

Maximilien Robespierre, uno dei principali leader della Rivoluzione Francese, viene arrestato e successivamente giustiziato con l’accusa di essersi reso responsabile del Regime del Terrore. 1868: La XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti viene ratificato, garantendo la cittadinanza e i diritti civili a tutte le persone nate o naturalizzate nel paese, inclusi gli ex schiavi.

La XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti viene ratificato, garantendo la cittadinanza e i diritti civili a tutte le persone nate o naturalizzate nel paese, inclusi gli ex schiavi. 1914: Inizio della Prima Guerra Mondiale con la dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia.

Inizio della Prima Guerra Mondiale con la dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia. 1945: Un bombardiere statunitense sgancia la prima bomba atomica su Hiroshima, in Giappone, segnando un momento cruciale nella storia della Seconda Guerra Mondiale.

Eventi nel mondo

1932: Il presidente degli Stati Uniti Herbert Hoover ordina l’uso dell’esercito per sgomberare i veterani dell’esercito acampati a Washington D.C. durante la “Bonus Army March”, una protesta di veterani che chiedevano il pagamento delle pensioni promesse in anticipo.

Notizie curiose

1794: Durante il periodo del Terrore in Francia, Maximilien Robespierre, dopo essere stato arrestato, tenta di suicidarsi sparandosi alla mascella, ma il colpo non è fatale. Successivamente, viene giustiziato con la ghigliottina.

Durante il periodo del Terrore in Francia, Maximilien Robespierre, dopo essere stato arrestato, tenta di suicidarsi sparandosi alla mascella, ma il colpo non è fatale. Successivamente, viene giustiziato con la ghigliottina. 1914: La Prima Guerra Mondiale inizia in seguito all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria a Sarajevo il 28 giugno, ma è solo il 28 luglio che l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, innescando una serie di eventi che coinvolgeranno gran parte del mondo.

La Prima Guerra Mondiale inizia in seguito all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Austria a Sarajevo il 28 giugno, ma è solo il 28 luglio che l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia, innescando una serie di eventi che coinvolgeranno gran parte del mondo. 1938: Nasce il cantante italiano Paolo Conte, celebre per il suo stile unico e le canzoni jazz-pop come “Via con me” e “Azzurro”.

Celebrità nate il 28 luglio

Beatrix Potter, autrice e illustratrice inglese, famosa per le sue storie per bambini come “Peter Rabbit”.

Jacqueline Kennedy Onassis, ex Prima Dama degli Stati Uniti, nota per il suo stile e la sua eleganza.

1965: Lori Loughlin, attrice statunitense famosa per i suoi ruoli nelle serie TV “Full House” e “Fuller House”.

Celebrità morte il 28 luglio

1866: Francesco II delle Due Sicilie, noto anche come Re Francesco II, l’ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie prima della sua caduta.

Francesco II delle Due Sicilie, noto anche come Re Francesco II, l’ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie prima della sua caduta. 1938: Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese, vincitrice di due premi Nobel, per la Fisica e per la Chimica.

Marie Curie, scienziata polacca naturalizzata francese, vincitrice di due premi Nobel, per la Fisica e per la Chimica. 1984: Truman Capote, scrittore e saggista statunitense, autore del celebre romanzo “Colazione da Tiffany”.

Aforisma del giorno

“La speranza è come il sole, se hai solo uno sguardo fugace, quando le nuvole si accumulano, ne manchi la luce.” – Orison Swett Marden