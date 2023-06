Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 28 giugno | Ecco l’Almanacco

Cari amici lettori, oggi vi proponiamo il quotidiano appuntamento con l’Almanacco. Mercoledì 28 giugno, vediamo insieme gli avvenimenti principali del giorno.

Santi del giorno

San Paolo I, un vescovo romano noto per la sua pietà e la sua dedizione alla Chiesa. San Paolo I divenne Papa nell’anno 757 e fu un uomo di grande saggezza e umiltà. È venerato come santo per il suo servizio alla Chiesa cattolica.

Curiosità del 28 giugno

Questo giorno è ricco di eventi e curiosità interessanti. Ecco alcuni spunti:Giornata Mondiale del Solstizio d’Estate: Il 28 giugno segna l’inizio dell’estate nell’emisfero nord e dell’inverno nell’emisfero sud.

È un momento di grande importanza astronomica e culturale, celebrato in diverse parti del mondo. La “Notte di San Giovanni”: In molte culture, la notte del 28 giugno è celebrata con fuochi d’artificio, feste e tradizioni legate a San Giovanni Battista.

Questa festività risale a antiche tradizioni pagane che sono state integrate nel calendario liturgico cristiano.

Celebrità nate il 28 giugno

Nasce Paul McCartney: Il 28 giugno 1942, il leggendario musicista britannico Paul McCartney, membro dei Beatles, ha visto la luce. McCartney è uno dei più grandi artisti della storia della musica popolare, noto per la sua voce unica, il talento compositivo e la sua influenza duratura nel panorama musicale mondiale.

Nasce Elon Musk: L’imprenditore e innovatore tecnologico Elon Musk, fondatore di Tesla, SpaceX e altre aziende, è nato il 28 giugno 1971.

Musk è famoso per la sua visione audace nel campo dell’energia sostenibile e dell’esplorazione spaziale.

Accadimenti storici del 28 giugno

1914: Inizia l’assassinio di Sarajevo: L’arciduca Francesco Ferdinando d’Austria e sua moglie Sofia vengono assassinati a Sarajevo, evento che avrebbe innescato la scintilla della prima guerra mondiale.1919: La firma del Trattato di Versailles: Questo trattato pose fine alla prima guerra mondiale e impose pesanti sanzioni alla Germania, causando conseguenze significative che avrebbero alimentato il risentimento e contribuito all’ascesa del nazismo.

1969: I moti di Stonewall: Nel Greenwich Village di New York, una serie di proteste da parte della comunità LGBTQ+ contro le retate della polizia al bar Stonewall Inn diedero inizio al moderno movimento per i diritti LGBTQ+.

1997: Mike Tyson squalificato: Durante un incontro di pugilato contro Evander Holyfield, Mike Tyson viene squalificato per aver morso l’orecchio del suo avversario. Questo incidente ha avuto un impatto significativo sulla carriera di Tyson e sulla percezione pubblica del pugilato.