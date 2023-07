Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 25 luglio | Ecco l’Almanacco

Santi del 25 luglio: Il 25 luglio è dedicato a due importanti santi nella tradizione cattolica: San Giacomo il Maggiore: Conosciuto anche come San Giacomo Apostolo, era uno dei dodici discepoli di Gesù. È considerato il santo patrono di Spagna e della Galizia. Secondo la tradizione, dopo la morte di Gesù, San Giacomo si dedicò a diffondere il cristianesimo in Spagna, dove avrebbe subito il martirio. La città di Santiago de Compostela in Spagna è il principale luogo di pellegrinaggio dedicato a San Giacomo.

San Cristoforo: Anche se la sua esistenza storica è discussa, San Cristoforo è venerato come un santo dai cattolici, ortodossi orientali e anglicani. È considerato il patrono dei viaggiatori, dei trasporti e dei marinai. La leggenda racconta che egli abbia portato Gesù Bambino attraverso un fiume e che il Bambino diventasse così pesante da far sprofondare Cristoforo nell’acqua. Dopo l’esperienza, Cristoforo si sarebbe convertito al cristianesimo e avrebbe continuato a portare aiuto agli altri.

Avvenimenti Storici del 25 luglio

1965: Bob Dylan elettrifica il Newport Folk Festival: Il celebre cantautore Bob Dylan creò un momento storico nel mondo della musica quando si esibì al Newport Folk Festival nel 1965. In precedenza, Dylan era noto per le sue esecuzioni acustiche, ma in questa occasione decise di suonare con una chitarra elettrica, provocando reazioni contrastanti tra il pubblico e la critica.

1978: Nascita di Louise Brown, il primo “bambino provetta”: Louise Brown, nata il 25 luglio 1978 in Inghilterra, fu il primo essere umano concepito attraverso la tecnica della fecondazione in vitro (FIV). Il suo arrivo al mondo segnò un punto di svolta nella scienza della riproduzione umana e ha aperto la strada a trattamenti di fertilità rivoluzionari.

Curiosità del 25 luglio:

Festa della Repubblica del Senegal: Il 25 luglio è una giornata festiva nel Senegal, poiché commemora l’anniversario della dichiarazione di indipendenza del paese dalla Francia nel 1960. La festa è caratterizzata da celebrazioni, sfilate, spettacoli culturali e attività ricreative.

Giornata nazionale dell’amicizia negli Stati Uniti: Il 30 luglio è designato come la Giornata nazionale dell’amicizia negli Stati Uniti, ma è interessante notare che il 25 luglio è spesso considerato una giornata non ufficiale per celebrare l’amicizia in tutto il mondo. È un’occasione per esprimere affetto e gratitudine verso gli amici e rafforzare i legami di amicizia.

Celebrità nate il 25 luglio:

Matt LeBlanc: Nato il 25 luglio 1967, Matt LeBlanc è un attore statunitense famoso per il suo ruolo di Joey Tribbiani nella popolare serie TV “Friends” che lo ha reso una celebrità internazionale.

Iman: Nata il 25 luglio 1955 in Somalia, Iman è stata una delle supermodelle più rinomate degli anni ’70 e ’80. Ha anche sviluppato una carriera di successo come imprenditrice nel settore della moda e della cosmesi.

Estelle Getty: L’attrice Estelle Getty, conosciuta per il suo ruolo di Sophia Petrillo nella serie televisiva “The Golden Girls,” è nata il 25 luglio 1923. Il suo talento comico ha conquistato il cuore di molti spettatori.