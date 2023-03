Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 24 marzo | Ecco l’Almanacco

Eccoci con l’appuntamento giornaliero del nostro Almanacco. Oggi 24 marzo, in primo piano, la Chiesa celebra la Solennità di Santa Caterina di Svezia. Vediamo tutti gli avvenimenti del giorno.

Santi del giorno:

Santi Timolao, Dionigi, Pauside, Alessandro, Romolo e Alessandro (Martiri)

Santa Caterina di Svezia (Religiosa)

Etimologia

Romolo, il nome deriva da Romilia, epiteto di una gens romana che si era stabilita sulla sponda etrusca del Tevere. Romolo è il leggendario fondatore di Roma e fratello di Remo.

Proverbio del giorno

Marzo, marzotto, ogni merlo con il suo merlotto.

Aforisma del giorno:

Quanto grandi sono la stoltezza e la durezza di cuore dell’uomo: egli pensa soltanto alle cose di oggi e non piuttosto alle cose future. In ogni azione, in ogni pensiero, dovresti comportarti come se tu dovessi morire oggi stesso; che, se avrai retta la coscienza, non avrai molta paura di morire. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

2004 – Nasce il portale Comuni-Italiani.it : Far conoscere l’Italia delle realtà locali in ogni singolo aspetto attraverso Internet. Con quest’obiettivo nacque Comuni-Italiani.it

1944 – Eccidio delle Fosse Ardeatine Uno dei più vili massacri compiuti contro cittadini inermi e simbolo dell’immane ferocia dell’occupazione nazista durante la Seconda guerra mondiale.

Sei nato oggi?

I nati il 24 marzo sono spontanei e diretti e, di solito, preferiscono prendere la vita il più semplicemente possibile; sono circondati da un alone di innocenza e ingenuità tipicamente infantile. Questo tratto naturale del loro carattere li porta a un atteggiamento di estrema apertura verso gli altri, di solito riconoscibile fin dal primo incontro. Possono essere timidi e riservati e dotati di una grande modestia e forza d’animo.

Celebrità nate in questo giorno

1926 – Dario Fo: Sublime interprete ed innovatore del linguaggio teatrale, è stata una delle figure più eminenti del panorama culturale italiano.

1874 – Luigi Einaudi : Annoverato tra i padri della Repubblica Italiana, la sua personale declinazione del pensiero liberale resta ancora attuale.

Scomparsi il 24 marzo

1969 – Renato Cesarini Nato a Senigallia (in provincia di Ancona), e morto a Buenos Aires nel 1969, è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano di origine argentina.

2016 – Johan Cruijff : Nato ad Amsterdam (Olanda), è un ex dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore.

2012 – Vigor Bovolenta: Nato a Contarina (dal 1995 non più comune ma frazione di Porto Viro, in provincia di Rovigo) e morto a Macerata nel marzo 2012, è stato un pallavolista.