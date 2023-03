Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 22 marzo | Ecco l’Almanacco

Ciao amici! Oggi parliamo dell’almanacco del 22 marzo e di tutte le cose interessanti che ci riguardano in questo giorno dell’anno.

Santi del 22 marzo

Iniziamo con i santi che sono celebrati oggi: San Benedetto di Urbino e Santa Lea di Roma. Entrambi furono persone molto virtuose che dedicarono la loro vita alla preghiera e all’aiuto dei meno fortunati. San Benedetto è patrono degli architetti e degli ingegneri, mentre Santa Lea è patrona delle donne in gravidanza.

Passiamo ora agli avvenimenti storici. Il 22 marzo 1765, la stampa a colori fu introdotta per la prima volta in Europa. Fu un grande passo avanti per l’industria dell’arte e dell’editoria, e ancora oggi ci permette di apprezzare l’incredibile bellezza delle immagini a colori.

Gli accadimenti storici

Inoltre, il 22 marzo 1972, l’Argentina e la Gran Bretagna iniziarono a scontrarsi per il controllo delle Isole Falkland, dando il via alla Guerra delle Falkland. Questo conflitto durò fino al 14 giugno 1982 e fu una delle guerre più famose della storia moderna.

E ora passiamo alle notizie curiose. Sai che il 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua? Questa è un’iniziativa dell’ONU che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’acqua potabile e dell’accesso all’acqua pulita per tutti.

Inoltre, il 22 marzo è il World Sparrow Day, una giornata dedicata al passero comune, un uccello che sta scomparendo in molte parti del mondo a causa dell’inquinamento e della perdita di habitat. Questa giornata ci invita a riflettere sull’importanza della conservazione della natura e della biodiversità.

La curiosità

Infine, il 22 marzo è anche il National Goof Off Day negli Stati Uniti, una giornata dedicata al relax e alla pigrizia. Quindi, se hai voglia di prenderti una pausa dal lavoro o dalle responsabilità, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo!

E questo è tutto per l’almanacco del 22 marzo. Spero che queste informazioni vi siano state utili e che abbiano reso il vostro giorno un po’ più interessante. Alla prossima, amici!