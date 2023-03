Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 23 marzo | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti amici lettori! Oggi voglio parlarvi dell’almanacco del 23 marzo, una data ricca di eventi importanti, di santi venerati e di curiosità da scoprire.

Santi del 23 marzo

Iniziamo dai Santi del 23 marzo, che sono san Turibio di Mogrovejo e san Vittore di Braga. Il primo è stato un vescovo spagnolo del XVI secolo, molto attivo nell’evangelizzazione dei popoli indigeni del Perù, mentre il secondo è stato un vescovo portoghese del VI secolo, noto per il suo impegno nell’evangelizzazione delle genti dell’Iberia.

Accadimenti storici

Passiamo ora agli avvenimenti storici del 23 marzo. In questa data nel 1983, l’Argentina ha dichiarato la guerra al Regno Unito per il possesso delle isole Falkland, dando inizio al conflitto noto come Guerra delle Falkland. Inoltre, nel 1775, Patrick Henry ha pronunciato il celebre discorso “Give me liberty or give me death” a Richmond, Virginia, diventato simbolo della lotta per l’indipendenza americana.

La curiosità

Ma il 23 marzo è anche una data ricca di curiosità. Ad esempio, sapete che in questo giorno nel 1983 è stato brevettato il primo telefono cellulare? Si chiamava Motorola DynaTAC 8000X ed era un vero e proprio mattoncino, molto diverso dai nostri moderni smartphone. Oppure, sapete che in Giappone il 23 marzo è il “Giorno dei cani”? In questa data, i giapponesi celebrano i loro amati amici a quattro zampe con eventi e manifestazioni speciali.