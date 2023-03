Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 21 marzo | Ecco l’Almanacco

Il 21 marzo è una data significativa per molte ragioni, tra cui eventi religiosi, culturali e storici. In questo articolo, esploreremo gli avvenimenti di questo giorno e le curiosità che lo rendono unico.

Santi del giorno

Cominciamo con i Santi del 21 marzo: Nicola è il patrono della Svizzera. Figlio di un membro del governo cantonale, nasce nel 1417 nel Cantone di Obwalden, non lontano dal lago di Lucerna. Cristiano fervente, si sposa e ha dieci figli. Ricopre le cariche di podestà della città di Sachseln e di deputato del suo cantone alla Dieta federale. Ma non è ancora il tempo della ‘pace svizzera’; anzi è proprio Nicola a promuoverla.

Gli avvenimenti

Passiamo ora agli avvenimenti del 21 marzo: questo giorno è il primo giorno di primavera nell’emisfero boreale e di autunno nell’emisfero australe, secondo l’equinozio di marzo. L’equinozio di marzo segna l’inizio di una nuova stagione e un nuovo ciclo di vita per molte piante e animali. È anche una data importante per la cultura persiana, poiché celebra il capodanno persiano o Nowruz.

Per quanto riguarda gli accadimenti storici del 21 marzo, ci sono molti eventi di rilievo. Nel 1960, la polizia sudafricana uccise 69 persone in una manifestazione pacifica contro le leggi razziali dell’apartheid, evento noto come la Strage di Sharpeville. Nel 2006, Twitter, il famoso social network, fu lanciato al pubblico. Nel 2014, la Russia annesse la Crimea, un evento che ha scatenato una grave crisi diplomatica internazionale.

La curiosità

Infine, le curiosità del 21 marzo: in Giappone, il 21 marzo è noto come il “Giorno dell’Amore e della Tenera Cura per le Figlie”, una giornata dedicata all’amore e all’attenzione verso le figlie. Inoltre, il 21 marzo è il World Poetry Day, un’occasione per celebrare la bellezza e la creatività della poesia.

In conclusione, il 21 marzo è una data importante per molte ragioni. Ci sono i Santi, gli avvenimenti storici, le curiosità e le celebrazioni culturali. Che tu stia godendo l’inizio della primavera o l’autunno, questo giorno merita di essere festeggiato.