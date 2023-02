Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 19 febbraio | Ecco l’Almanacco

Ciao a tutti! Oggi è il 19 febbraio e come ogni giorno, c’è un sacco di curiosità e informazioni interessanti da scoprire grazie all’almanacco.

Se sei curioso di conoscere qualche fatto curioso sulla data di oggi, sei nel posto giusto!

Ecco le curiosità del giorno

Iniziamo con una notizia che farà piacere agli amanti del cinema: il 19 febbraio del 1940, nacque a Roma l’attrice italiana Franca Valeri.

La Valeri è stata una delle attrici più amate del nostro paese, tanto che nel 2016 le è stato conferito il premio David di Donatello alla carriera. Tra i suoi film più celebri si possono citare “I soliti ignoti” e “I compagni”.

Ma non è finita qui! Oggi, nel lontano 1473, il re polacco Casimiro IV concesse agli ebrei il diritto di creare una comunità autonoma nella città di Cracovia. Questo atto segnò un importante passo avanti per la tutela dei diritti degli ebrei in Europa.

Oggi, nel 1985, nasce a Dylan Dog

E per i nostalgici degli anni ’80, il 19 febbraio del 1985 fu pubblicato il primo numero della celebre rivista di fumetti “Dylan Dog”. Il personaggio creato da Tiziano Sclavi divenne presto uno dei fumetti più amati dagli italiani e ancora oggi continua ad avere un vasto seguito.

Ma non finisce qui: oggi è anche la Giornata Internazionale dell’orso polare. L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che gli orsi polari stanno incontrando a causa dei cambiamenti climatici e della perdita del loro habitat naturale. Un invito a riflettere sull’importanza della conservazione delle specie animali a rischio.

Oggi è anche la giornata del cioccolato caldo

E se pensate che il 19 febbraio non abbia abbastanza curiosità, sappiate che è anche la giornata nazionale del Cioccolato Caldo! Una buona scusa per concedersi una tazza di cioccolata calda ben calda in queste fredde giornate d’inverno.

Celebrità nate oggi

Altre celebrità del mondo dello spettacolo nate in questa data sono l’attrice statunitense Millie Bobby Brown, nota per il suo ruolo nella serie TV “Stranger Things”, e l’attore australiano David Wenham, che ha recitato in film come “Il Signore degli Anelli” e “300”.

Ma non sono solo gli attori a festeggiare il loro compleanno il 19 febbraio: in questa data è nato anche l’ex presidente degli Stati Uniti, George Washington, considerato uno dei padri fondatori degli Stati Uniti d’America.

Santi del giorno

Ma non solo compleanni! Il 19 febbraio la Chiesa celebra anche diversi santi, tra cui il più famoso è probabilmente San Conrado di Placenza, un frate francescano vissuto nel XIV secolo che è venerato come protettore dei malati e dei naufraghi.

Inoltre, in questo giorno si celebra anche Sant’Alvaro degli Alvari, un religioso spagnolo del XII secolo, e Santa Geronzio di Cappadocia, una monaca cristiana del V secolo.

Insomma, il 19 febbraio è una data piena di curiosità e informazioni interessanti. Che sia una data importante per la storia, la cultura o la conservazione della natura, non importa: ogni giorno ha qualcosa di speciale da raccontare.

Quindi, se siete curiosi come me, non dimenticate di dare un’occhiata all’almanacco ogni giorno per scoprire cosa c’è di nuovo!