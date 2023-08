Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 16 agosto | Ecco l’Almanacco

Ogni giorno dell’anno è ricco di storia, eventi significativi e curiosità che spesso passano inosservate. Il 16 agosto non fa eccezione: è una data che, nel corso dei secoli, è stata testimone di avvenimenti importanti e di momenti memorabili. In questo articolo, esploreremo l’almanacco del 16 agosto, rivelando alcuni fatti storici interessanti e le ricorrenze speciali associate a questa giornata.

Santi del Giorno

Santo Stefano d’Ungheria (Re)

San Rocco (Pellegrino e Taumaturgo)

Sant’Armagilo (Abate in Bretagna)

Sant’Ugolina di Vercelli (Vergine ed Eremita)

Santa Serena di Roma (Imperatrice)

San Rocco è il protettore di chirurghi, necrofori, farmacisti, selciatori, pellegrini, viaggiatori, invalidi e prigionieri.

Etimologia: Rocco, l’origine del nome è incerta. Proviene, forse, dal gotico “hruk”, “cornacchia”, ma altri ne attribuiscono la derivazione al nordico “hròkr”, “uomo molto alto”. Latinizzato in “Rochus”, si diffuse in questa forma grazie all’illustre Santo che lo rese celebre. .

Eventi Storici

1858 – Apertura del primo tratto della ferrovia transcontinentale americana: Il 16 agosto segna un passo significativo nell’espansione delle infrastrutture ferroviarie degli Stati Uniti. In questo giorno, fu aperto il primo tratto della ferrovia transcontinentale, che avrebbe successivamente unito la costa orientale alla costa occidentale, contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo e all’integrazione del paese.

1977 – La morte di Elvis Presley: Il 16 agosto è un giorno di tristezza per i fan della musica in tutto il mondo, poiché in questa data, nel 1977, il leggendario cantante Elvis Presley morì a Graceland, la sua tenuta a Memphis, Tennessee. La sua eredità musicale e il suo status di icona culturale rimangono vivi ancora oggi.

1987 – Rudolf Hess si suicida in prigione: Rudolf Hess, un alto ufficiale del regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, si suicidò nella sua cella nella prigione di Spandau, a Berlino. La sua morte sollevò numerose speculazioni e teorie del complotto riguardo alle circostanze della sua fine.

Celebrità nate in questo giorno

1958 – Madonna: Nata a Bay City, nel Michigan, è una star della musica mondiale, riconosciuta come la regina del pop. Cantante, attrice, scrittrice, Madonna, nome d’arte di Madonna Louise Veronica Ciccone, è questo e molto altro ancora, mentre per il Guinness dei primati è l’artista donna che ha venduto di più in assoluto (oltre 300milioni di album nel mondo).

1815 – Don Bosco: Nato in una frazione di Castelnuovo d’Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la congregazione dei Salesiani.

1958 – Rocco Papaleo: Nato a Lauria, in provincia di Potenza, Antonio Rocco Papaleo ha alle spalle una carriera ultraventennale di attore, che lo rende una sorta di ambasciatore della cultura lucana, cui è da sempre molto legato.

Scomparsi oggi

1977 – Elvis Presley : Il Re del Rock non ha bisogno di altre presentazioni… una leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua a vivere nelle nuove generazioni! Nato a Tupelo (città nel nord-est del Mississippi).

Curiosità

Segno zodiacale: Il 16 agosto cade sotto il segno zodiacale del Leone, il quinto segno dell’astrologia. I nati sotto questo segno sono spesso descritti come persone coraggiose, carismatiche e affascinanti.

Giornata Internazionale del Rilassamento: Il 16 agosto potrebbe essere l’occasione perfetta per dedicare del tempo al relax e al benessere personale, poiché è la Giornata Internazionale del Rilassamento. Approfittate di questa giornata per distendervi e prendervi cura di voi stessi.

Ricorrenze

Anniversario del Battesimo di Madonna: In diverse tradizioni cristiane, il 16 agosto è celebrato come l’anniversario del battesimo di Maria, madre di Gesù. Questo giorno offre un’opportunità per riflettere sulla figura di Maria e sulla sua importanza nella storia religiosa.