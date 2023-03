Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 14 marzo | Ecco l’Almanacco

Oggi, 14 marzo, è una giornata piena di significati, sia dal punto di vista religioso che storico. Scopriamo insieme quali sono i principali eventi che si sono verificati in questo giorno nel corso della storia e quali santi vengono commemorati.

Santi del giorno

Innanzitutto, dal punto di vista religioso, oggi si celebra Santa Matilde Regina. Di principesca famiglia, nacque S. Matilde nella Sassonia. I cristiani genitori, consci della vanità delle grandezze umane, affidarono la fanciulla all’abadessa di Erfurt, perchè la educasse all’amore e al desiderio delle virtù cristiane. Matilde corrispose alle premure dei genitori e alle sollecitudini della sua educatrice, e non ritornò in famiglia, se non quando seppe essere quella la volontà di Dio.

Gli avvenimenti

Dal punto di vista storico, il 14 marzo è una data particolarmente significativa per gli appassionati di astronomia. Infatti, in questo giorno, nel 1879, l’astronomo tedesco Johann Palisa scoprì il primo asteroide della fascia principale, battezzato “Clio”. Questo evento segnò l’inizio di una nuova era per lo studio del sistema solare e ha permesso di scoprire numerosi altri asteroidi nel corso degli anni successivi.

Ma il 14 marzo è anche un giorno di importanti avvenimenti politici. Nel 1891, ad esempio, venne fondata a Berlino la Seconda Internazionale Socialista, un’organizzazione che riuniva partiti socialisti e operai di tutto il mondo e che avrebbe giocato un ruolo cruciale nella storia del movimento operaio internazionale.

Le curiosità

Tra le curiosità del 14 marzo, segnaliamo infine un evento accaduto nel 1991, quando un gruppo di scienziati dell’Università di Amsterdam riuscì a creare una forma di vita artificiale, utilizzando DNA sintetico. Questo risultato rappresentò un importante passo avanti nella ricerca sulla biologia sintetica e sulle possibilità di creare organismi viventi da zero.

Insomma, il 14 marzo è una giornata ricca di significati e di avvenimenti importanti, che testimoniano la capacità dell’uomo di progredire e di superare i propri limiti. Che siate appassionati di storia, scienza o religione, questo giorno ha sicuramente qualcosa da offrire a ognuno di voi.