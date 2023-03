Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 13 marzo | Ecco l’Almanacco

Il 13 marzo 2023 è un giorno che offre diverse curiosità e avvenimenti da non perdere.

I Santi del giorno

Cominciamo con i Santi del giorno: si celebra Santa Giuseppina Bakhita, la santa sudanese che fu vittima della tratta degli schiavi ma che poi, una volta liberata, dedicò la sua vita a Dio e all’assistenza ai bisognosi.

Ma non sono solo i santi ad animare questo giorno: dal punto di vista storico, il 13 marzo del 1781 fu fondato il Vicariato apostolico di Londra, il che rappresentò un importante passo per l’affermazione della Chiesa cattolica in Inghilterra.

Gli accadimenti storici

Un altro avvenimento storico che cade in questa data è il cosiddetto “Disastro di Lubbock”, che il 13 marzo del 1975 vide la collisione in volo di due aerei passeggeri sopra la città texana di Lubbock, con un bilancio di 134 morti.

Tornando al presente, il 13 marzo 2023 segna anche la fine del mese di febbraio e l’inizio di quello di marzo, con tutte le implicazioni che questo comporta per l’oroscopo e la vita di tutti i giorni.

Infine, una curiosità: il 13 marzo è il 72° giorno dell’anno nei normali anni e il 73° negli anni bisestili, quando appunto febbraio ha 29 giorni anziché 28.

Insomma, il 13 marzo 2023 è un giorno che non manca di sorprese e spunti di riflessione, tra storia, religione e piccole curiosità che arricchiscono la nostra conoscenza del mondo e delle cose.