Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 14 febbraio. Ecco l’Almanacco

Il 14 Febbraio, conosciuto universalmente come San Valentino, è una data che evoca l’amore, la romanticismo e la celebrazione dei legami affettivi. Ma oltre alla festa degli innamorati, questa giornata è ricca di significato storico, culturale e anche astrologico. Scopriamo insieme cosa riserva l’almanacco del 14 Febbraio.

I Santi del 14 Febbraio

La figura più celebrata in questa giornata è, senza dubbio, San Valentino, il Santo patrono degli innamorati. La sua storia è avvolta nel mistero e nella leggenda, ma si ritiene che fosse un vescovo romano martirizzato nel III secolo d.C. per aver celebrato matrimoni cristiani in segreto, sfidando il divieto imposto dall’imperatore Claudio II. La sua generosità e il suo impegno nell’aiutare le coppie innamorate gli hanno valso la fama di protettore degli amanti.

Curiosità del 14 Febbraio

Il 14 Febbraio è anche conosciuto come “Valentine’s Day” o “Giorno di San Valentino” in molti paesi del mondo, durante il quale le persone scambiano regali, fiori e messaggi d’amore.

Questa data è spesso associata anche a tradizioni come l’invio di biglietti d’amore anonimi, conosciuti come “valentine”, che risale all’Inghilterra del XVIII secolo.

In alcuni paesi, come il Giappone e la Corea del Sud, il 14 Febbraio è celebrato in modo unico: le donne regalano cioccolatini agli uomini, mentre il 14 Marzo, conosciuto come “White Day”, gli uomini ricambiano il gesto con regali di valore.

Accadimenti Storici del 14 Febbraio

Nel 270 d.C., si ritiene che San Valentino sia stato giustiziato per la sua fede cristiana, diventando così un martire venerato dalla Chiesa Cattolica.

Nel 1779, i francesi dichiararono formalmente la loro neutralità nella Guerra d’indipendenza americana, rendendo possibile il sostegno francese agli Stati Uniti nella loro lotta contro la Gran Bretagna.

Nel 1929, San Valentino fu riconosciuto ufficialmente come santo della Chiesa Cattolica dal Papa Leone XIII.

Celebrità Nate il 14 Febbraio

Michael Bloomberg: Il magnate degli affari americano, politico e filantropo, noto per essere stato il sindaco di New York City per tre mandati consecutivi.

Freddie Highmore: L’attore britannico celebre per i suoi ruoli in film e serie TV, tra cui “Charlie e la fabbrica di cioccolato” e “The Good Doctor”.

Simon Pegg: L’attore, comico e scrittore britannico, noto per le sue interpretazioni in film come “Shaun of the Dead” e “Star Trek”.