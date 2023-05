Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 13 maggio | Ecco l’Almanacco

Il 13 maggio è una data che ha visto accadere numerosi eventi storici, celebrazioni religiose e nascite di personaggi noti.

Santi del giorno

Ma il 13 maggio è anche ricordato per un evento religioso molto importante: l’apparizione della Vergine Maria a Fatima, in Portogallo, nel 1917. La Madonna sarebbe apparsa a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, per sei volte nel corso dell’anno, culminando con il cosiddetto “Miracolo del Sole”, in cui migliaia di persone riunite a Fatima avrebbero assistito a un’eccezionale manifestazione solare.

Avvenimenti storici

Il 13 maggio, inoltre, ha visto accadere anche alcuni avvenimenti storici importanti. Nel 1846, ad esempio, l’esercito messicano sconfisse l’esercito degli Stati Uniti nella Battaglia di Puebla, un evento che viene tuttora celebrato in Messico come il Cinco de Mayo, la festa nazionale messicana.

Il 13 maggio è anche una data che ha visto la nascita di numerosi personaggi noti. Tra le celebrità del 13 maggio troviamo il musicista Stevie Wonder, il regista francese Georges Mèliès, l’attrice americana Zoe Saldana e la cantante italiana Dolcenera.

Le curiosità

Ci sono alcune curiosità legate al 13 maggio. Ad esempio, questa data è stata scelta da Georges Mèliès come quella in cui si svolge l’azione del suo celebre film del 1902 “Il viaggio nella Luna”. Inoltre, il 13 maggio del 1981 il Papa Giovanni Paolo II è stato vittima di un attentato a Roma, ma è riuscito a sopravvivere grazie all’intervento dei medici.

Il 13 maggio è una data che merita di essere ricordata per tutti questi avvenimenti storici, religiosi e culturali che la contraddistinguono.